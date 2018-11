Margaret Atwood está escribiendo una secuela para ‘El cuento de la criada’

Margaret Atwood está escribiendo una secuela de El cuento de la criada. La famosa distopía protagonizada por Defred, que HBO ha convertido en un fenómeno televisivo y en símbolo de los derechos de las mujeres dos décadas después de publicarse – se editó en 1985 –, una joven convertida en criada, suerte de esclava sin derechos en la recién nacida república de Gilead, un Estados Unidos que ha retrocedido siglos en el tiempo para instalarse en un abominable autoritarismo patriarcal, tendrá una segunda parte que llevará por título The Testaments – Los Testamentos – y que llegará a librerías el 10 de septiembre del año que viene. A España llegará poco después, vía Salamandra.

La acción de The Testaments estará narrada no por una de las protagonistas, como ocurría en su predecesora – es Defred la voz que el lector escucha cuando lee –, sino por tres de ellas. Y estará ambientada 15 años después de la última – e impactante escena –, el momento en que se cierra la puerta de la furgoneta y Defred parte hacia un futuro de lo más incierto, uno en el que no sabemos si habrá algo de libertad, más tortura y asfixia carcelaria, o quién sabe si incluso lo único que le espera cuando la puerta de la furgoneta vuelva a abrirse sea la muerte. Lo único que sabemos por el momento es lo que Atwood ha dicho.

Y lo que ha dicho es que todo lo que los lectores le han preguntado durante este tiempo –desde que la serie recatapultó la novela, un clásico de culto en el siempre menos visible mundo de lo fantástico– le ha servido de inspiración para dar forma a esta secuela, es decir, que ella misma se ha respondido preguntas que ni siquiera sabía que había hecho en la primera parte. ¿La otra inspiración? “El mundo en el que vivimos hoy”, ha dicho. No en vano, la novela – sobre todo, gracias a la serie – se ha convertido en, como decíamos, un símbolo de los derechos de la mujer en la Era Trump, o la Era del Make America Great Again, que amenaza con, como ocurre en la historia, devolver el país a otro tiempo, un tiempo en el que aún nada amenazaba al mencionado autoritarismo patriarcal. A sus 79 años, Atwood ha movido ficha. Veremos cómo lo que sea que esté imaginando converge con su gemela televisiva, ya narrativamente hablando, lejos de la historia original.