Guirao advierte de que la SGAE está en “un camino hacia el abismo”

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha alertado este lunes de que la situación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es "un camino hacia el abismo" y ha reiterado que su departamento "hará todo lo que pueda para que se cumpla la ley". Entre las posibles medidas, está que el ministerio inste al poder judicial para que la intervenga, una opción que le "encantaría ahorrársela". La SGAE celebra este viernes elecciones para renovar su junta directiva con la polémica por la retirada de algunas candidaturas que han acusado al actual presidente, José Miguel Fernández Sastrón, de no garantizar un proceso plenamente democrático y transparente.

"Todo esto que está pasando va contra la SGAE y los creadores y sería bueno que hubiera un poco de paz, de acuerdos, debates y cumplir la ley", ha señalado el ministro en el Senado, al ser preguntado por la senadora del PP María José de Alba durante su comparecencia por la situación de esta entidad. "Lo ideal sería que alcanzaran acuerdos en el seno de su organismo, pero lo veo difícil y lo lamento profundamente. El Estado lo que hace son leyes para defender los derechos de autor", ha añadido.

Guirao también ha hablado de los papeles de Salamanca, archivos sobre la Guerra Civil que reclama la Generalitat de Cataluña. En este caso ha recordado que habrá una comisión en noviembre en la que "se verán todos los casos, tanto los de ida como los de vuelta", en referencia a que pueden viajar en ambas sentidos, tanto a Cataluña como a Salamanca. Además, ha aclarado que hay una parte de los documentos que no se abordarán en esa comisión porque han surgido con posterioridad a la ley de 2005 que trató este asunto.

Otra asunto recurrente en la cultura española es si el Guernica puede trasladarse al País Vasco para su exposición. El cuadro "está enfermo y no puede viajar", ha respondido a la pregunta de la senadora del PNV Nerea Ahedo. "Mientras yo sea ministro de Cultura, el Guernica no irá al País Vasco. Yo vengo de eso", ha declarado en alusión a su pasado como director del Museo Reina Sofía. "¿Por qué tiene que ir al País Vasco? El cuadro lo encargó la República española para el pabellón español [en la exposición internacional de 1937 de París]. Picasso, en su libertad creativa le puso el nombre que creía oportuno, pero es una obra de simbolismo universal contra la guerra", ha añadido. Asimismo, ha resaltado el estudio que se hizo en su día con 35 expertos internacionales que concluyeron que la obra no se podía mover. "Para los males del Guernica no se ha encontrado solución para moverlo".

Juicio por un 'pissarro'

Guirao ha asegurado que el Gobierno tendrá "absoluto respeto a la legalidad y a la resolución judicial" que provenga del juzgado estadounidense que decidirá sobre la propiedad de un cuadro de Camille Pissarro supuestamente expoliado por los nazis, que pertenece a la Colección Thyssen-Bornemisza, pero reclaman los herederos de la judía Lilly Cassirer. El juicio será el próximo 4 de diciembre. Guirao ha señalado que se trata de "un caso reabierto" y la Fundación Thyssen y el Estado "seguirán defendiendo la legitimidad de su cuadro". "De acuerdo a los convenios internacionales, España ha restituido en los últimos años multitud de bienes culturales a otros países, por lo que el compromiso por la lucha contra casos ilícitos de bienes culturales es total", ha aseverado. Guirao, en respuesta al senador del Grupo Mixto Jon Iñarritu, ha insistido en que tanto el barón Thyssen como el Estado en su momento lo adquirieron "de buena fe y nunca lo han ocultado".

En cuanto a las corridas de toros, ha recordado que, pese a estar en la defensa de los animales como "ciudadano particular", su postura como ministro es la de buscar "consenso" para las tradiciones. Estas "ni se crean ni se quitan por decreto y los toros de lidia tienen connotaciones de tipo económico y del mantenimiento del medio ambiente que lo hace todo muy complicado".

También ha hablado de la futura ley de mecenazgo, sobre la que se intentará tener un borrador en el plazo de un año, mientras que en cuanto a la aplicación de la bajada del IVA del cine a las entradas ha calificado de "éxito" la medida. "En septiembre ya estábamos en el 87% del cumplimiento y no se había aplicado en ciudades pequeñas y pueblos".