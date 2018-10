El Festival de Sevilla apuesta por la no ficción y el cine político

"El cine de no ficción tendrá un protagonismo especial. Tenemos predilección por aquel cine que borra las barreras de los géneros". Esta es una de las pinceladas que el director del Festival de Sevilla, José Luis Cienfuegos, ha dado este jueves sobre la decimoquinta edición de este encuentro, que se celebra del 9 al 17 de noviembre. "También estará muy presente el cine político y militante", ha añadido. El festival mostrará más de 220 títulos, de los que 116 son estrenos nacionales, y reunirá en la capital andaluza a cineastas europeos tan premiados como Adina Pintilie, Alexey German Jr., Christophe Honoré y Roy Andersson, quien recibirá el premio Giraldillo de Honor. "Hemos sabido abrirnos hueco en la escena de festivales", ha defendido la directora general de Cultura, Isabel Ojeda.

Con una programación que mostrará más de 220 títulos, el Festival de Sevilla llega a su XV edición evidenciando la constante evolución y capacidad de reinvención del cine europeo. Con una destacada presencia de producciones reconocidas en festivales de todo el mundo, así como con un total de 74 películas españolas (50 largos y 24 cortos), entre ellas 39 andaluzas, del carácter más heterodoxo, el festival ofrecerá 35 estrenos mundiales, 116 estrenos nacionales de 52 cinematografías participantes (8 de países no europeos) en más de 400 proyecciones, en una cita en la que se integran público, creadores, profesionales y programadores. Más allá de la amplia oferta del festival, donde realmente la cita sevillana marca la diferencia es en la presencia de los cineastas que acompañan y presentan sus propias obras en la muestra.

El protagonismo de Sevilla como punto de encuentro del cine europeo se reafirma con la presencia de la práctica totalidad de los equipos de las películas que conformarán su programación. El festival acogerá este año a grandes figuras del cine europeo y a jóvenes descubrimientos, con galardones en los más prestigiosos festivales: del palmarés de Berlín llegarán Adina Pintilie con 'Touch Me Not' (ganadora del Oso de Oro), y Alexei German Jr. con 'Dovlatov' (Oso de Plata a la Contribución Artística). Del de Venecia, Sudabeh Mortezai con 'Joy' (Europa Cinemas Label Award a la Mejor Película Europea y el Hearst Award para la mejor Mujer Directora en las Giornate degli Autori). Y desde el último Locarno, Eva Trobisch con 'All Good', Tarik Aktas con 'Dead Horse Nebula', y Sara Fattahi con 'Chaos'. El Festival recibirá también a Jean-Bernard Marlin, que consiguió el Premio Jean Vigo con 'Shéhérezade'.

El desfile de grandes cineastas incluirá nombres como Christophe Honoré ('Vivir deprisa, amar despacio', Salomé Lamas ('Extinçao'), Nicolas Philibert ('De chaque instant'), Milorad Krstić ('Ruben Brandt, Collector'), Stefano Savona ('Samouni Road'), Mats Grorud ('The Tower'), Marie Garel-Weiss ('La fête est finie'), Jamie Jones ('Obey'), James Gardner ('Jellyfish'), Tom Beard ('Two for Joy'), Bernie Goldblat ('Wallay'), Trevor Hardy ('Strike'), o Anna Eriksson ('M'). Los tres homenajeados por el #15FestivalSevilla también pasarán por la ciudad: Roy Andersson, Ildikó Enyedi y Ula Stöckl protagonizarán los momentos más emotivos del certamen.

Por supuesto, el cine español tendrá un enorme protagonismo en la programación del Festival de Sevilla, y sus equipos también estarán presentando sus trabajos. Alberto San Juan estrenará su primer film como director, 'El rey', sobre la obra homónima de Teatro del Barrio. Después de 'Ciutat morta', Xavier Artigas y Xapo Ortega vuelven con otro documental de denuncia, 'Idrissa, crónica de una muerte cualquiera'. Con 'La ciudad oculta', Víctor Moreno continúa con una trayectoria marcada por aquel insólito retrato de la crisis que era 'Edificio España'. Se proyectará 'Alegría, tristeza', de Ibon Cormenzana, con Roberto Álamo y Maggie Civantos. Pablo Llorca regresa a un festival que conoce bien (y que el año pasado le premió 'Ternura y tercera persona'), con 'El viaje a Kioto'. También vuelve María Antón, que ya estuvo en Sevilla como miembro del colectivo lacasinegra con 'Pas a Genève' y que ahora mostrará su primer film en solitario, '<3'. Samuel Alarcón traerá el documental 'Oscuro y lucientes'. Y Hernán Zin presentará 'Morir para contar', ganador del primer premio en la Sección Oficial Documentaries of the World del Festival Internacional de Cine de Montreal.

Entre los encuentros de la industria destacan varios relacionados con el cine andaluz, con el que el Festival de Sevilla sigue mostrando un compromiso máximo. En este sentido, Dani Rovira llegará con el documental 'Todos los caminos' bajo el brazo que tendrá en Sevilla su premiar mundial. El actor malagueño es el productor de un film dirigido por la sevillana Paola García Costas ('Línea de meta'), que busca dar visibilidad e incentivar la investigación del Síndrome de Rett, una rara patología neurológica que padece la pequeña Marina. Su padre, un bombero y un entrenador personal acompañan a Rovira en un viaje solidario de 1.500 kilómetros en bicicleta, de Barcelona al Vaticano, para recaudar fondos.

Panorama Andaluz estrenará también 'Al sur del Sur', documental de Manuel Blanco que desarrolla un mapa visual de la Bahía de Cádiz y de sus habitantes, que parte de los esteros de San Fernando, revitalizados desde 2013 por la Asociación Bahía de Cádiz, que apuesta por su sostenibilidad como motor económico, turístico y ecológico.