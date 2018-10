Cultura y Generalitat desbloquean la resolución de los conflictos pendientes de los ‘papeles de Salamanca’

Dentro de un nuevo clima que ambos definieron como de “normalización” de las relaciones, el ministro de Cultura, José Guirao, y la consejera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, han acordado este miércoles convocar el mes que viene la Comisión Mixta de la Memoria Histórica —órgano creado en la ley de 2005 en el que están representadas ambas administraciones—. En esa reunión resolverán las discusiones pendientes en torno a los papeles de Salamanca, la documentación procedente de Cataluña en el Archivo General de la Guerra Civil que lleva décadas en litigio. “Hay una parte pendiente de entregar y otra documentación que está en discusión”, dijo el ministro. “Estamos de acuerdo en que es más bien un tema técnico que en algún momento se atascó por cuestiones políticas”, añadió.

“Lo que vamos a hacer es culminar el proceso que marca la ley”, completó la consejera. Borràs destacó asimismo el clima general de acuerdo tras una reunión —la primera formal entre ellos— en la que el ministro se comprometió a desbloquear varios asuntos pendientes —como la construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona— y a aumentar algunas inversiones que habían disminuido en los últimos años, como al Liceo o a las fundaciones Tàpies y Miró. “Es lo justo para dar cumplimiento a lo que el Estado debería haber hecho en Cataluña; por lo tanto, lo que se hace es normalizar una situación que era anormal”, dijo Borràs, tras un encuentro al que llegó, en sus palabras, con “un memorial de agravios” entre las manos.

En lo que se refiere al largo litigio en torno a los papeles de Salamanca, la Generalitat asegura que el proceso de devolución que comenzó en 2006, que fue avalado definitivamente por los tribunales en 2013 y que ha mandado de vuelta unos 400.000 documentos, aún no se ha completado; faltan tres lotes que suman otros 20.000 documentos y 200 legajos. Por otra parte, el anterior equipo ministerial (con el Gobierno del PP) solicitó a la Administración catalana el retorno a Salamanca de los documentos de personas y empresas que no hayan podido devolverse a sus dueños. “En el cumplimiento del espíritu de la ley [de Memoria Histórica, de 2005] estamos de acuerdo, así que creo que no será muy problemático llegar a un acuerdo", dijo Guirao.

También se desatascó ayer otro tema cultural que lleva coleando más de una década: la construcción de la Biblioteca Provincial de Barcelona, única capital de provincia que carece de esta infraestructura. En este caso, el acuerdo es rehacer completamente el proyecto de 2005, que ha quedado “desfasado”, dijo el ministro. La intención es redactar un nuevo plan hasta diciembre (que incluya los usos de la infraestructura), demoler el edificio existente en el solar y formalizar el nuevo proyecto en 2019 para comenzar la inversión en 2020. El importe aproximado podría estar en torno a los 30 millones de euros, dijo el ministro

Sobre estas intenciones, y sobre buena parte de las otras anunciadas, pesa la duda de si el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, en minoría, logrará sacar adelante los presupuestos que las respalden. “Eso no nos impide seguir trabajando. Lo importante es estar de acuerdo en los proyectos y luego hablaremos de dinero”, dijo Guirao. Además, puso el ejemplo de los cuatro millones de euros desbloqueados del presupuesto de 2018, que sí están asegurados, para las mejoras en el Museo Arqueológico de Tarragona. Sin embargo, buena parte de las inversiones que se han mencionado sí dependerán de futuros presupuestos; como el aumento de ayudas a organismos y fundaciones de Cataluña; el millón de euros para la Necrópolis paleocristiana de Tarragona; la posible creación del Archivo Histórico Provincial de Barcelona y la ampliación del de Barcelona.

Asimismo, se refirieron a la firme intención de Gobierno central y Generalitat para la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) —que depende de que el Ayuntamiento de la ciudad decida la ubicación— y del Archivo histórico provincial de Girona, cuya nueva sede está a la espera de que el Consistorio resuelva "un tema de parcelas", dijo el ministro.