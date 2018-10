Una falsa revista de moda para contar la nueva China

Nuria Carrasco lleva seis años ejerciendo de camaleón. Su estrategia: pone sus ojos en un gran escaparate que plasma los modelos idealizados en los que parte de la sociedad se querría ver reflejada y lo convierte en plataforma reivindicativa de una minoría. Es decir, se apropia del formato de una popular revista, en este caso Vogue, y lo usa para dar visibilidad a sectores de población que nunca habitarían el papel cuché como la comunidad china en Madrid. Su último trabajo, Vowei, es el resultado de cuatro años de investigación y sus páginas están llenas de jóvenes chinos —aunque muchos han nacido en España— que son escritores, actores, artistas, ilustradores o directores de cine; pero también de chicos anónimos que tienen las mismas aspiraciones estéticas que los jóvenes de su edad pero que nunca se sienten identificados con lo que publican las revistas de moda o del corazón. La artista, que reside entre Sevilla y Madrid, es una maestra de la descontextualización.

“Ha sido un trabajo difícil, especialmente para que la comunidad china entendiera el proyecto —algo que también ocurre con el resto de la sociedad— y accedieran a participar. Además de los profesionales que colaboran en Vowei, más de 40 chicas han posado para los distintos reportajes con su propio vestuario. El resultado es sorprendente”, explica Nuria Carrasco (Ronda, Málaga, 1962), una artista interesada en descontextualizar a las personas para poner en evidencia las diferencias sociales.

Portada de 'Vowei' con la actriz Huichi Chiu.

En Vowei China. The Millennial Issue la artista es editora, productora, fotógrafa, publicista, redactora… “Con Vowei cierro el proyecto de las revistas que nació cuando en 2013, dentro de Artifariti (festival de arte y derechos humanos dedicado a los refugiados del campamento del Sahara Occidental en Argelia). ¡Ahlan! parte del ¡Hola! Y refleja la lucha por la libertad de tres generaciones de refugiados en los campamentos del Sahara Occidental. Después vino Kalas, dedicada a los descendientes de esclavos africanos en Colombia. Me basé en la revista Caras, muy famosa en Latinoamérica, y con este proyecto me invitaron a participar en la I Bienal de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias en 2014”, comenta Carrasco, quien ha expuesto en colectivas en el IVAM, el Reina Sofía y en el Musac de León, entre otros espacios. ¡Ahlan! fue elegido por el British Journal of Photography como uno de los 10 mejores foto-libros de 2013.

La directora de cine Yingxin Ma, autora del cortometraje Una muerte anunciada; la actriz y artista plástica Huichi Chiu, que es la cover girl de la revista y ha participado en películas como The Pelayos o en series como Vis a vis y La que se avecina; la escritora Tianae Wang, autora de la primera traducción al chino de Luis Cernuda con Ocnos, o el diseñador Andi Cui, que protagoniza uno de los reportajes, forman parte de “la nueva China” que Nuria Carrasco ha descubierto durante su periodo de inmersión en esta comunidad que cuenta con unas 215.000 personas en toda España, de las cuales unas 40.000 residen en Madrid.

Publicidad inventada por Nuria Carrasco para 'Vowei'.

“En general estamos acostumbrados a encontrarnos a chinos en las tiendas de todo a 100 o en sus restaurantes; pero existe otra realidad que es completamente diferente”, explica Carrasco, quien ha cuidado hasta el más mínimo detalle creando incluso imágenes muy sofisticadas para su falsa publicidad de las grandes marcas de belleza y moda. Interminables sesiones fotográficas en espacios públicos, estudio e interiores como el palacio Fernán Núñez, que presentan looks tan atrevidos como el "orient-west" que luce Huichi Chiu con su “juego de contrarios”.

Precedentes de los tres proyectos-revistas son sus vídeos como Fortuna 83- Moraleja 13, de 2009, en el que coloca a una gitana en un palacete de la Moraleja y a una señora pija en una chabola. “Son situaciones en los que estas personas no se encontrarían nunca. Me interesa ver cómo percibe el espectador a esas mujeres cuando cambian de hábitat”, precisa la artista, cuya obra se encuentra en el Museo Reina Sofía, la Fundación Coca-Cola, el Museo de Arte USC Fisher (California) o el Museo Marugame Hirai (Japón). En ¿Quién eres?, otro vídeo de 2006, la artista indaga en el efecto sorpresa. “Elegí casas al azar en Madrid, Sevilla y en la costa de Huelva. Llamaba a la puerta cámara en mano y grababa desde que me abrían hasta que cerraban la puerta. Es curioso comprobar cómo la gente se comporta de forma muy distinta cuando está descansando, en la casa de la playa”, concluye.