‘La ronda de noche’ de Rembrandt será restaurada frente al público

La ronda de noche, la obra de Rembrandt que representa en cierto modo al Siglo de Oro holandés en la pintura, será restaurada frente al público. Los trabajos costarán tres millones de euros y darán comienzo a partir de julio de 2019 en el Rijksmuseum, de Ámsterdam. Las obras podrán seguirse también en directo a través de su página web. Ejecutada en 1642, es la tela más ambiciosa del artista, y pertenece al Ayuntamiento de la capital. Desde hace dos siglos cuelga en el museo como un préstamo al Estado, y “necesitaba una restauración, que será la mayor llevada a cabo en nuestra historia. Será también el mayor proyecto de investigación en la historia del museo”, según ha asegurado Taco Dibbits, su director.

El óleo no saldrá de la sala noble, donde confluyen las mejores obras de la época, Vermeer incluido. Los visitantes podrán seguir desde una distancia de siete metros la labor de ocho restauradores y diez historiadores del arte que operarán en una gran vitrina. La tela, de 3,79 metros de largo por 4,54 de alto y pesa 170 kilos, “será sujetada en un caballete móvil y estudiada minuciosamente con las técnicas más avanzadas”. La última restauración tuvo lugar en 1976, y era necesario actuar de nuevo “porque ha aparecido en la tela una ligera sombra”. “Además, la pintura aplicada en los años setenta estaba descolorida y el barniz amarilleaba”. La cristalera permitirá instalar los aparatos necesarios sin molestar al público, y protegerá un cuadro que ha sido atacado en tres ocasiones: con un cuchillo en 1911 y 1975, y con ácido clorhídrico en 1990.

El Rijksmuseum abrió de nuevo sus puertas el 13 de abril de 2013, tras una década de obras de remodelación a cargo de los arquitectos españoles Antonio Ortiz y Antonio Cruz. Un mes antes, la obra de Rembrandt recuperó su lugar en la sala principal, después de haber estado expuesta en el Ala Philips, de la propia pinacoteca. El traslado fue transmitido en directo por la televisión nacional. Viajó metida en una funda con sensores para controlar la temperatura y humedad, así como el impacto de posibles golpes.

Su título original es La compañía militar del capitán Frans Banning Cocq y el teniente Willem van Ruytenburg, y retrata a un grupo de arcabuceros, una milicia cívica, a punto de iniciar su patrulla. No es una escena nocturna. El barniz y la oxidación oscurecieron el lienzo y acabó llamándose así por error. Fue un encargo del Consistorio de Ámsterdam al pintor, pero en 1715, al ver que no cabía en la sala que le habían destinado, recortaron un trozo. Los tres personajes allí retratados no fueron recuperados.