Christina Rosenvinge, Premio Nacional de las Músicas Actuales

La cantante y compositora Christina Rosenvinge (Madrid, 1964) ha sido distinguida este jueves con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. El jurado ha destacado "el potencial emocional de su obra y su proceso de búsqueda de una personalidad musical propia", así como la calidad de su faceta compositiva y sus actuaciones en directo. Este galardón, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. El jurado subraya de Rosenvinge "el talento y la credibilidad de su genuina carrera profesional, rasgos que encuentran una clara expresión en sus más recientes trabajos".

En conversación telefónica con EL PAÍS, la artista ha reconocido que ha sido “una sorpresa enorme”. “No me lo creo. Estaba trabajando en el libro que publico el año que viene y no quería coger el teléfono. Había un número desconocido llamando insistentemente y ya lo he cogido. Resulta que era el Ministerio de Cultura para decirme que había sido premiada. No sabía que estaba en la mesa de candidatos”, cuenta la cantante, que este mismo año ha publicado el disco Un hombre rubio, un trabajo que sigue su habitual estela clásica de pop-rock. “Estoy en las nubes. Como si me hubiera tocado la lotería sin haber comprado el billete”, ha sentenciado.

El año pasado el premio recayó en Javier Ruibal y ahora Rosenvinge comparte este reconocimiento privilegiado con él y con artistas de la talla de Serrat, Martirio, Kiko Veneno, Santiago Auserón, Amaral, Jorge Pardo o Luz Casal. “Simbólicamente este premio es muy potente. Sientes que has aportado algo a la Cultura”, afirma.

Rosenvinge, que alcanzó la popularidad como icono pop adolescente, es una de las cantautoras españolas de mayor trayectoria y está considerada como una referencia del pop rock independiente español, gracias a discos como Tu labio superior (2008) y La joven Dolores (2011). Sus últimos trabajos son Lo nuestro (2015) y Un hombre rubio. Sin embargo, su camino hacia la consolidación en el pop nacional nunca fue un camino de rosas, tal y como ella reconoce. “Es fabuloso que se reconozca tu esfuerzo. Pero no siempre fue fácil. Ha habido muchos años que lo tuve difícil por el camino que escogí. No era placentero. Siempre me ha llamado ir a un lado no tan popular ni con tanta recompensa económica y no siempre fue fácil”, dice.

La cantante saltó a la fama a finales de los años ochenta con el dúo Álex y Cristina, junto al compositor e instrumentista Álex de la Nuez, con quien grabaría dos discos antes de separarse a principios de los noventa. Hija de padre danés y madre inglesa, había debutado antes como cantante y compositora en la banda Ella y los Neumáticos, durante la movida madrileña para pasar, más tarde, a formar parte de Magia Blanca, donde conocería a De la Nuez. En 1991 creó la banda Christina y Los Subterráneos, con la que lanzó el disco Que me parta un rayo, de éxito tanto a nivel nacional como en Sudamérica, donde triunfó en países como México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Panamá. En 1994, año en el que editan su segundo y definitivo trabajo, Mi pequeño animal, conoce a Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth, con quien trabajaría en varias producciones como solista.

Ahora, en plena gira del disco Un hombre rubio, anda trabajando en un libro que se publicará previsiblemente en 2019 e intentará explicar “la odisea de ser músico”. Pero hoy y mañana reconoce que hará un parón en su trabajo, tanto en la redacción del libro como en todo lo demás. “Invitaré a comer a todo mi equipo. En los últimos cuatro años hay mucha gente anónima que ha hecho un trabajo excelente conmigo. Lo compartiré con ellos y también lo reinvertiré en futuros proyectos musicales”.