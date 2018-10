Requisitos para participar en tus series favoritas

Manuel Navarro aspira a aparecer, aunque sean unos segundos y al fondo, en la segunda temporada de la aplaudida La peste (Movistar+). “Me gustó bastante, la vi casi del tirón y me haría ilusión salir”, reconoce. Este periodista es uno de los más de 1.700 aspirantes que a principios de septiembre se presentaron en Utrera (Sevilla) al casting para los nuevos capítulos de la serie dirigida por Alberto Rodríguez. “Solo sé que está ambientada en la Sevilla del siglo XVI, pero poco más, no la he visto”, asegura Ignacio José Aguilar. "Yo no tengo ni idea, pero me hacía ilusión participar y sacarme un dinero extra", agrega su compañero Antonio Manuel Fernández. Esta localidad sevillana será escenario de la segunda entrega de la serie, junto a Carmona, Los Palacios, la propia capital y otros puntos de la comunidad como Palos de la Frontera (Huelva) y Cuevas del Almanzora (Almería). Durante semanas, cámaras y focos viajarán de norte a sur y de este a oeste, al igual que lo hacen durante todo el año por la comunidad. Andalucía acogió el año pasado 1.406 rodajes, un 45% más que en 2012, según el último informe de la Andalucía Film Commission.

El rodaje de La peste comenzó el pasado lunes. La historia transcurre cinco años después de la gran epidemia que asoló la capital andaluza. Entre sus localizaciones, la productora Atípica Films grabará en la monumental parroquia de Santiago El Mayor y en el emblemático Santuario de Consolación de Utrera. Para estos nuevos seis capítulos se han realizado diferentes casting y el más numeroso fue el celebrado a principios de julio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla para buscar 2.500 figurantes. "Se buscaban perfiles acordes a los habitantes del siglo XVI. Gente que no tuvieran pelados modernos, ni lo tengan teñido, que no tuvieran tatuajes en zonas visibles y que no fuesen demasiado altos o demasiado gruesos. Puede haber algunas excepciones, como puede ser algún cargo del clero", explica el director de casting de figuración de Son de Casting, Manuel de Ceano, quien señala que los seleccionados se podrán en la piel de comerciantes, vendedores, soldados, religiosos y nobles.

Esta grabación coincidirá con la de la serie británica The Crown (Netflix), que filmará parte de su tercera temporada entre el 8 y el 24 de octubre en Cádiz, Sevilla, Almería y Málaga, donde se han buscado hombres y mujeres de entre 25 y 65 años, con perfiles latinos y anglosajones. “El número de rodajes no ha dejado de crecer año tras año, pero lo más importante es que cada vez son producciones más potentes y que permanecen aquí durante más tiempo”, asegura la directora de la Andalucía Film Commission, Piluca Querol. “Están muy repartidos por toda la comunidad, pero son más potentes en provincias como Málaga, Cádiz, Sevilla… Y en Almería, por ejemplo, se ha experimentado una recuperación clara”, apunta Querol. Tanto en así, que esta provincia ha acogido en los últimos meses la grabación de series como la segunda temporada de Bounty Hunters (Sky One), de Hanna (Amazon TV), de Los Nuestros 2 (Telecinco) y de The Spanish Princess (Starz).

Estos son solo unos cuantos ejemplos de la decena de producciones que estos meses han tomado o tomarán la comunidad como escenario. Sevilla ha acogido Juego de tronos (HBO) y Allí abajo (Antena 3) y proyectos nuevos como Lontano da te (Mediaset) y La otra mirada (La1). En Málaga, los rodajes también se han sucedido. Desde la nueva serie protagonizada por Hugo Silva (Brigada Costa del Sol, Telecinco) y la segunda parte de La reina del sur (Telemundo) hasta el inminente inicio del rodaje de la nueva serie de Atresmedia Toy boy. En esta provincia, también se ha grabado durante cuatro meses Snatch (Orange Series), producida por Sony y que ha dejado una inversión de 12 millones de euros. La lista la completan la segunda temporada de la británica Living the Dream, que se ha grabado en San Roque (Cádiz), Marbella o incluso en el campus universitario de Málaga; y la serie de thriller de ciencia-ficción Recuerdos de la Alhambra (Netflix) en Granada.