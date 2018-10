La SGAE aprueba recurrir el apercibimiento del Ministerio

El Consejo de Dirección de la SGAE ha votado este miércoles en una reunión extraordinaria a favor de presentar un recurso contencioso contra el apercibimiento del ministerio de Cultura. El órgano gestor de la entidad alega inexactitudes en el escrito en el que el Gobierno daba un plazo de tres meses a la entidad para arreglar su reparto, sus estatutos y el voto electrónico, antes de intervenirla.

Cultura señalaba el pasado jueves “incumplimientos graves” para justificar su apercibimiento. Los mismos que lleva repitiendo desde hace semanas en varios requerimientos oficiales enviados “sin éxito” a la SGAE: la reforma de sus estatutos, que finalmente la entidad aún no llevó a cabo; las modificaciones en su sistema de reparto; y, finalmente, la ausencia de voto electrónico en las elecciones que el presidente, José Miguel Fernández Sastrón, convocó de forma adelantada para el próximo 26 de octubre y que exige la oposición al mandatario. El ministerio cree que la SGAE ha desoído una y otra vez sus peticiones.

Los tres asuntos llevan meses encendiendo a la entidad. Cultura ya pidió más veces a la SGAE que implementara el voto electrónico en sus comicios. La entidad, sin embargo, contestó que esta opción no suele ofrecerse en sus elecciones, que sus estatutos no le obligan a ello y que, para introducirla, haría falta una reforma de mayor calado de la que su gobierno en funciones pueda asumir. Mientras, algunos de los nombres más conocidos que optan a los próximos comicios, como los músicos Kiko Veneno, Noni del grupo Lori Meyers, Jota de Los Planetas o Jorge, de Los Ilegales, dejaron claro hace días, en una carta conjunta, que retirarán su candidatura si finalmente no está disponible el voto electrónico.