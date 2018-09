Los referentes cinematográficos de Rodrigo Sorogoyen

Tras su paso por el Festival de cine de San Sebastián, Rodrigo Sorogoyen estrena este fin de semana en toda España su cuarto largometraje, El reino, una historia sobre la corrupción política protagonizada por Antonio de la Torre.

La trayectoria de Sorogoyen como realizador es corta, pero plagada de éxitos. Debutó junto a Peris Romano, en 8 citas, un film compuesto por otras tantas historias que desmenuzaban las complejas relaciones que se entablan entre mujeres y hombres. Un lustro después, tras trabajar en varias series de televisión, se doctoraba en solitario con Stockholm, una película centrada en una pareja que acaba de conocerse durante una noche de fiesta y que triunfó en el Festival de Málaga de 2013. Su tercer film, Que Dios nos perdone, era un thriller policíaco con trasfondo político que fue candidato a seis premios Goya. A estos largometrajes hay que añadirle el corto Madre, premio Goya en su categoría en la ceremonia celebrada este mismo año.

El sábado 29 de septiembre Rodrigo Sorogoyen habla ante las cámaras de TCM de cómo concibe el cine y de aquellas películas que más le han influido en su formación y desarrollo como cineasta. “Siempre utilizas referencias cinematográficas, ya sean conscientes o inconscientes”, explica en la entrevista. “En Que Dios nos perdone todo el mundo hablaba de Seven o de Zodiac de David Fincher, por el tono, por el ambiente, porque hay una investigación muy larga en la que se habla de los entresijos de una investigación. Recuerdo que vimos El estrangulador de Boston de Richard Fleischer, que está contada desde el punto de vista del asesino”, añade.

Para El reino, por ejemplo, Rodrigo Sorogoyen estudió a fondo Todos los hombres del presidente, el film de Alan J. Pakula que protagonizaron Dustin Hoffman y Robert Redford, y que contaba el comienzo del caso Watergate que acabó costándole la presidencia de los Estados Unidos a Richard Nixon. “Estaba empeñado en que en mi película hubiera muchos personajes, que aparecieran en un momento dado y que luego no volvieran a salir, algo que ocurre en ese film, pero tenía dudas. Me preguntaba: ¿eso se entiende? ¿Este tipo de cine lo puede seguir fácilmente el espectador?”.

Rodrigo Sorogoyen reconoce que, desde siempre, el cine español se ha interesado por la realidad en la que vivimos. “Quizá ahora se utiliza más el thriller que antes. Por ejemplo, Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem, aunque no es un thriller al uso, sí que es una película de suspense que te está hablando de un momento histórico concreto, de una sociedad, de un conflicto entre clases sociales y de un descontento social”, añade. Lo que pasa para Sorogoyen es que “ahora hay películas más comerciales que utilizan el thriller para llevar a las salas el mayor número posible de espectadores y que, a la vez, manifiestan una preocupación social”. El thriller, concluye, “es un género óptimo para poder hablar de este tipo de asuntos”.

Rodrigo Sorogoyen nació en Madrid en 1981 y forma parte de una nueva hornada de directores que en las últimas décadas ha irrumpido con fuerza en las pantallas españolas. Nombres como Carla Simón, Raúl Arévalo, Daniel Guzmán, Mar Coll, Kike Maíllo o Carlos Marqués- Marcet entre otros muchos. “Tengo muchos directores de cabecera, pero si tengo que mencionar uno me quedo con Paul Thomas Anderson”, reconoce. Sin embargo, no le gusta encasillarse en un estilo o en un género cinematográfico determinado. “Yo creo que llego tarde a todo”, dice. “Lo que hacía Carlos Saura en los años 70 del siglo XX ahora no se puede hacer porque paradójicamente estamos más constreñidos y reprimidos. Esa libertad que se tenía antes, lamentablemente se ha perdido. Por un lado, me fastidia y me da pena, pero por otro me reconforta mucho que se hiciera. Cuando vuelves a ver ese cine es un verdadero placer”, concluye.

La entrevista con Rodrigo Sorogoyen será el epicentro de la noche del sábado 29 de septiembre en la que TCM emite una programación dedicada a directores como Ned Benson, autor de La desaparición de Eleanor Rigby; Harmony Korine, realizador de Spring Breakers o Duncan Jones, el hijo del desaparecido David Bowie que debutó tras las cámaras en 2009 con Moon. Cineastas todos ellos que, como Rodrigo Sorogoyen, buscan en los últimos años consolidarse en el complejo universo del cine.