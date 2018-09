Contra lo bucólico pastoril

Se acabaron las gamberradas. Koldo Almandoz (Donostia, 1973) se ha puesto serio. O al menos ha trasladado su humor -visible en sus cortometrajes y en su episodio de la película colectiva Kalebegiak- y su experimentación -en la sobresaliente Sipo Phantasma- a una buhardilla mental y ha dejado que en su cine entre una narrativa "más tradicional" para su Oreina, la película con la que participa en la sección Nuevos Directores del festival de San Sebastián y que se estrenará comercialmente el 5 de octubre. "Tenía la sensación de llevar toda la vida haciendo cosas no convencionales en los márgenes, y necesitaba probarme en una película más clásica", asegura Almandoz. "Abandonar un poco esa mirada pretenciosa por encima del hombro a un público que 'no em entiende' y pensar en llevar al público hacia mi fime". En resumen: "¿seré capaz de contar una historia con actores, superaré el desafío?".

La respuesta es sí y no. Oreina cuenta la vida de dos hermanos que viven sin hablarse en un mismo caserío, en la orilla de la marisma de Saria. Uno, profesor universitario, ha vuelto de Francia. Durante la trama el espectador recogerá pistas para entender por qué. Otro nunca dejó el hogar y se dedica a la pesca furtiva, junto a Khalil, un chaval de procedencia magrebí, y bajo la vigilancia de una guardia forestal. "Pero es cierto que yo ruedo como ruedo, y durante la filmación el paisaje, que ya había influido en la escritura del guion, y la experiencia sensorial que para mí debe de suponer el cine tiraron de mi dirección"; confiesa el cineasta. Aun así, Almandoz se guarda ciertos guiños y reflexiones. La cámara muestra el lado más bucólico del río, su vegetación, y de repente el contraplano muestra un tren de cercanías que pasa por ella. "Es un intento de rehuir lo bucólico pastoril. Se ven las torres de alta tensión, las colillas en el suelo. No quería manipular esta periferia en la que se junta lo más salvaje con los polígonos industriales, los caseríos con los barrios de inmigrantes, el discurrir del agua con el petardeo de las motos", comenta sonriendo. "Rompo la postal".

Otro requiebro. Al contrario que la burla popular, que habla de la falta de sexo en Euskadi, en Oreina solo los vascos tienen sexo. "No lo había visto así. Yo solo deseaba mostrar las distintas formas de amor que existen. Y también sirve para incrementar las decepciones de Khalil, al que se le va llenando el vaso de frustración hasta que se derrama y...", comenta el director, que confiesa que su actor, Laulad Ahmed, se asemeja bastante al personaje. "Las biografías de persona y personaje se mezclan. Pero le pasan cosas parecidas, como que él habla en euskera, pero a él se dirigen en castellano porque no se creen que pueda entender el vasco". Y con él lleva la película a un tema casi tangencial, los inmigrantes. "Quería hablar de esas generaciones que son nosotros, que han crecido con nosotros, pero a las que miramos con distancia porque no parecen nosotros. Khalil / Laulad está desarraigado, no es de aquí ni de allí".

Como se bromeaba en la gala de inauguración del Zinemaldia, en Oreina hay un ciervo -en su caso sale hasta en el título-, así que merece entrar en el festival. "En el primer guion la trama se centraba más en los dos hermanos que no se hablaban, en las putadas que se hacían... Pero en rodaje y montaje me pudo el interés por el mundo nuevo y abandoné bastante ese mundo viejo del vasco prototípico, Y eso ha hecho que la película cambiara, y el ciervo cuya cabeza disecada preside la entrada del caserío ha ido desapareciendo". Todo ese proceso Almandoz lo resume así: "Me gusta currar con dudas. Ir cerrado a una filmación con certezas no me divierte. He sufrido con trabajar con un equipo industrial, porque deja poco espacio a la improvisación. A mí mis productores me han dado mucha libertad y he añadido muchas secuencias según pasaban accidentes que merecían ser filmados".

¿A qué lleva esa libertad? "A que el espectador pueda respirar, buscar su propia película. A cambio puedes ser demasiado críptico. En fin, para bien o para mal, Oreina la he hecho para que me guste a mí. Y solo espero que haya muchos espectadores como yo".