El ‘impasse’ entre Cataluña y España

El Hay Festival Segovia tiene este año una temática, la de las brechas que amenazan la unidad de Europa. Cataluña es una de ellas y fue el foco de la conversación de sendas charlas celebradas el sábado y domingo. En la primera, participaron el historiador Paul Preston y el escritor y periodista Giles Tremlett, y en la segunda, la directora de cine Isabel Coixet y el corresponsal en España del periódico The New York Times, Raphael Minder. Los cuatro coincidieron en presentar la situación como el resultado de una relación abandonada por sus miembros y construida con deformaciones históricas.

Preston y Tremlett ahondaron en las raíces históricas del conflicto, pero señalando cuestiones que, especialmente el historiador, consideran fundamentales y poco tratadas como la corrupción y la incompetencia política que arrastran los gobiernos español y catalán desde hace dos siglos. Esas dos claves han provocado la falta de cohesión social, en palabras de Preston, pues las políticas “poco flexibles de Madrid” siempre van a suponer un problema para la “las expectativas burguesas catalanas”. Esta situación se viene provocando desde la pérdida del Imperio español (1898) y se ha reproducido cíclicamente, lo que ha provocado que “en los últimos años se haya inventado una historia de Cataluña” que pudiese beneficiar sus horizontes económicos.

Esta invención es la que también denunció Coixet el domingo. Ella pidió que “no se escuche al que más grita en Twitter”, sino que “se acuda a las fuentes”, a los materiales que poseen el relato y se debata de “una manera racional”. La directora incidió en la dificultad de vislumbrar la verdad en medio del “sainete confuso” en el que se ha convertido el proceso independentista. La catalana denunció el “ambiente irrespirable” que se vive en su Comunidad y confesó que ha llegado a no acudir a estrenos de cine “por no incomodar”. Si bien siempre se ha mostrado en contra del proceso separatista, asegura que cada vez más voces como la suya se silencian por el hartazgo, “porque no quieres que te llamen fascista en la puerta de tu casa y te arrojen una bandera a la cara”. Aseguró que muchos se sienten “en una tierra de nadie” por la pasividad del Gobierno durante los últimos años, pero que sobreviven “con sentido del humor”.

Esta situación de tensión se ha incrementado, en opinión de Preston, por la negativa del Ejecutivo a permitir que los catalanes expresasen su identidad, “no en un referéndum, que es ilegal”, pero si de manera consultiva. “La política del Gobierno central ha intensificado el problema”, afirmó en referencia a la inacción. Su compañero de mesa, Tremlett, matizó que no solo se trata de la desidia, sino de no haber sabido demostrar el amor mucho antes: “En una relación hay dos partes, Cataluña tiene que querer a España y España a Cataluña, demostrar que se quieren, y esto se ha hecho cada vez menos”. Acusó a ambos de rechazar los símbolos de identidad del otro, en lugar de ensalzarlos como propios. Preston justificó la pasividad en la necesidad de “enmascarar la corrupción” y lamentó este como el gran problema de España, que lleva a sus políticos a “no tener sentido de país, solo de ventaja inmediata”. Por último, Tremlett apoyó esta exposición categóricamente: “Hay un problema mucho mayor que el nacionalismo, pero es más fácil echarle la culpa”.