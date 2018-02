Tres hispanistas a la búsqueda de las raíces del catalanismo

Vivir desde fuera un acontecimiento tan relevante para tu país “te da cierta perspectiva”. “Pero, sobre todo, te da pena, porque todo el mundo está sufriendo”, explica José Montalbán, de 29 años, doctorando en Economía. Por eso, él y otros cinco estudiantes españoles en la London School of Economics decidieron aportar su “granito de arena” para que haya “un debate de calidad”.

Así nació What next for Spain and Catalonia?, un ciclo de cuatro debates en la LSE para reflexionar sobre el proceso independentista catalán. Los promotores tienen diferentes intereses e ideas políticas. “Hay independentistas y no independentistas, pero todos queremos bajar al terreno de la academia, y no del prejuicio”, explica Montalbán.