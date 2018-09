‘I Hate New York’: un tráiler para reforzar la lucha del colectivo transexual

"I Hate New York muestra otra cara (en realidad, muchas otras) de la transexualidad: la de personas inconformistas y revolucionarias que han luchado para enfrentarse a prejuicios o los han dejado a un lado, que no se han asimilado a las imposiciones del sistema sino que han creado uno propio y han construido su personalidad desde el activismo artístico y la disrupción creativa". Así la define en un comunicado su director, el novel Gustavo Sánchez, que ha rodado este documental durante una década. El filme llegará a las salas el próximo 9 de noviembre, tras su paso por el festival de San Sebastián, el próximo 24 de septiembre. Aquí, adelantamos el tráiler de I Hate Nueva York.

El filme se centra en la vida de cuatro artistas transexuales, Amanda Lepore, Chloe Dzubilo, Sophia Lamar y T De Long, considerados como símbolos de la cultura underground neoyorquina de las últimas tres décadas, y en su lucha por defender su identidad y sus creaciones. La película es la síntesis de cientos de horas de metraje y cuenta entre sus productores con el cineasta J.A. Bayona (director de El Orfanato, Lo Imposible, Un monstruo viene a verme, Jurassic World: El Reino Perdido).

"Esta película es una defensa vibrante y apasionada de la libertad de pensamiento y expresión. Un estado mental necesario de no conformidad con las limitaciones que imperan. Una reivindicación de la naturaleza primigenia de la creatividad, de la espontaneidad y la singularidad de cada ser humano en un mundo cada vez más normalizado, globalizado y homogéneo", agrega Sánchez en el mismo documento.