Si usted tiene 5 euros, puede ser mecenas del Prado

El óleo sobre lienzo 'Retrato de niña con paloma' (1620-1622), del pintor francés Simon Vouet. En vídeo, ser mecenas por cinco euros. epv

El Prado es famoso en todo el mundo por la riqueza extraordinaria de sus pinturas. Es un tesoro formado en origen por las colecciones reales y agrandado después por sucesivas donaciones. Pero avanzado el siglo XXI y asumida la escasa colaboración económica institucional, el museo ha decidido que aunque no se posean blasones, cualquiera con solo 5 euros puede convertirse en mecenas. Bajo el lema Súmate al Prado y con motivo de la celebración de su bicentenario, el museo se ha animado a lanzar su primera campaña de micromecenazgo para adquirir un retrato inédito del pintor francés Simon Vouet (París, 1590-1649). El cuadro, titulado Retrato de niña con paloma, está valorado en 200.000 euros y pertenece a una familia extranjera residente en España que ha pedido no dar a conocer su identidad.

La pieza, de 66,5 por 49,5 centímetros, pasará a enriquecer las salas francesas en las que ya se exhiben dos obras más del mismo autor: La sagrada familia con Santa Isabel, San Juan Bautista y Santa Catalina y El tiempo vencido por la esperanza y la belleza. En este último, en la parte derecha de la composición, figura la misma joven que protagoniza el óleo que quiere comprar el Prado.

La obra está expuesta en un espacio próximo a la sala de las Musas. Con un marco dorado nuevo aportado por el museo, se exhibe junto a referencias al artista y a las dos otras obras del autor. Frente a ella, el museo ha colocado una gran urna de cristal donde se podrán introducir los sobres con las aportaciones siguiendo las indicaciones de un responsable del museo. El donante introducirá sus datos, si así lo desea, y estos aparecerán en la web de agradecimientos del museo. También se podrá colaborar a través de la web del centro con tarjeta de crédito. Una vez finalizada la campaña, enviarán un e-mail con el certificado fiscal de la donación para que el donante pueda acogerse a los beneficios fiscales correspondientes.

Miguel Falomir, director del Prado, es optimista respecto a la iniciativa. Y a falta de Ley de mecenazgo (“me temo que no la verán ni nuestros hijos”, lamenta), opina que el Prado es muy querido y que la gente se va a volcar dentro de sus posibilidades.

¿Por qué este cuadro y no otro para iniciar la campaña? Andrés Úbeda, director adjunto de Conservación e Investigación responde que por su enorme calidad. “Es una pieza importantísima en el catálogo de la pintura francesa del primer tercio del XVII. Es un artista contemporáneo a Velázquez, aunque no se conocieron. Ambos trabajaron en Roma y esta obra fue pintada allí en un tiempo en el que los retratos que se hacían eran aburridos con prohombres de la milicia, la nobleza o la política. En ese contexto, la niña reflejada en el cuadro rompe con todo lo establecido en el momento. No sabemos de quien se trata. Podía ser alguien próximo al artista porque la pinta cinco años después, pero lo cierto es que es una obra excepcional".

El Prado registra una media de 2,7 millones de visitas anuales. En 2016 pasaron por sus salas 3.033.754 personas. En el caso de que se reúnan los 200.000 euros de forma rápida, el museo ya tiene en estudio otras posibles obras para su adquisición. Falomir señala que con esta campaña se quiere recordar los 100 años de la compra por suscripción popular de La virgen del caballero de Montesa, de Paolo de San Leocadio adquirida por 100.000 pesetas.

“Entonces era frecuente que se hicieran colectas populares para comprar obras de arte”, cuenta Falomir. “Gran parte de las estatuas que ahora vemos en el centro de Madrid, se lograron de esa manera. Otros grandes museos del mundo lo hacen habitualmente. No hace mucho, el Louvre recaudó 3,5 millones de euros para comprar un misal medieval. Pero Francia juega en otra liga”.