Javier Bardem: “Dirigir una película me parece extenuante”

"Me puse muy celoso, muy envidioso, pero dije: 'Bueno, al menos por conocerlo", confiesa con una sonrisa Javier Bardem. Porque el director iraní Asghar Farhadi contactó primero con Penélope Cruz, actriz y esposa del intérprete, para rodar su nueva película Todos lo saben, que se estrena hoy viernes. Pero un mes y medio después, el cineasta quiso contar también con él para que sumara al reparto. "Y ya me sentí mejor, ya mi vanidad quedó satisfecha", bromea el actor español, durante una visita a la redacción de EL PAÍS.

Bardem resalta el trabajo del director (ganador del Oscar al mejor filme de habla no inglesa en dos ocasiones, por Nader y Simín, una separación y El viajante), que ya entiende el español y se ha esforzado en realizar una película enteramente española: a excepción de él mismo y la montadora (y del actor argentino Ricardo Darín). "Ha conseguido recoger toda la esencia de ese pueblo castizo. Castizo en el sentido de que está cerca de Madrid, es de la Mancha, es un pueblo seco. Y hay una gente recia, amable, hay cariño. Pero también es un lugar al que se le presupone una privacidad". Todos lo saben narra la desaparición de una niña durante una noche de bodas que ha reunido a toda una familia de viticultores.

La idea del filme surgió de un viaje del propio director a España, cuando su hija, de entonces cuatro años, vio el cartel de una joven desaparecida. Bardem destaca que "Farhadi tiene esa sensación de detalle a la hora de crear personajes y caracteres desde la escritura, hasta plasmarlos y dirigirlos para ponerlos en pantalla. Está siempre en el detalle de minimizarlos y llevarlos a un lugar común a todos. Aunque interpretes a una persona que esté haciendo algo que tú éticamente no compartas hay que buscar la razón y la justificación que haga que le entendamos".

La película reúne a un elenco envidiable, con Cruz, Darín, Bardem, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta o Elvira Mínguez. El actor destaca que no hubo choque de egos: "Funcionó muy bien, porque todos habíamos leído el guion y sabíamos que la película iba de un engranaje de muchas personas que están juntas y que de pronto empiezan a mostrarse como son. Y cada uno tiene que tocar una nota especial".

Ofender un sentimiento

El actor no solo habló de su nueva película, sino que también abordó temas de actualidad, como la situación de su amigo Willy Toledo. El también actor fue detenido por la policía el miércoles por no haber acudido a declarar tras ser denunciado por una supuesta vejación de los sentimiento religiosos, y hoy puesto en libertad por el juez. Ante esto, Bardem opina sin tapujos: "Si ofender un sentimiento religioso es delito, entonces debería ser delito también cuando me ofenden a mi, a mis sentimientos. Cuando políticos de un rango y de otros me ofenden y me hacen sentir gilipollas porque me toman el pelo haciéndome creer que han hecho un máster en no sé dónde, que Aravaca es Harvard... y otras miles de cosas que te hacen pensar, yo podría denunciar eso porque me están ofendiendo".

De vuelta a su carrera profesional, el intérprete no olvidó a Bigas Luna, a quien dice que le debe todo: "Una carrera, una película, una moral al oficio, una mujer y el nombre de una hija". Porque, resalta "Luna se llama en parte por él, en homenaje al papá Bigas". "Si hubiera sido diferente, pues a lo mejor nos nos hubiéramos dedicado a esto, pero como nos trataba tan bien quisimos volcarnos en este trabajo", concluye

Preguntado por la posiblidad de dirigir, afirma que es algo que no se plantea. "Es una locura. Yo entiendo que los actores dirijan, pero luego ves todo el asunto que lo rodea y a mi me parece extenuante. Yo que soy tan indeciso sería un tormento, con lo cual por ahora no creo que dirija", sentencia.

Sobre su nuevo proyecto, una mini serie sobre el conquistador español Hernán Cortés producida por Steven Spielberg para Amazon, —que supone el sí del español al director estadounidense, al que rechazó en otra ocasión- Bardem resalta divertido que ha visto E. T. 24 veces en pantalla. Respecto a Spielberg: "Es una persona muy inteligente, muy humilde y con una capacidad cinematográfica impresionante". La serie es "un encuentro entre las dos civilizaciones y dos estrategas, Cortés y Montezuma".