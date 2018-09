Consejos del guionista que reinó en el Hollywood de los ochenta

Al día siguiente de esta entrevista, Los Ángeles Times publicó que el estudio Fox había eliminado una secuencia a petición de la actriz Olivia Munn. Munn se sintió herida por haber rodado sin ser avisada con un actor, amigo de Black, que había estado en prisión por acoso sexual a una menor. En el festival de Toronto, Munn contó: “He visto la disculpa que publicó y la aprecio. Me hubiese gustado todavía más si me la hubiera dirigido personalmente antes de que hacerla pública y que la leyera al mismo tiempo que todos los demás. Es descorazonador pelear por algo que es tan obvio para mi. No sé por qué tiene que ser tan duro. Mucha gente me está tratando como si yo fuera la que ha estado en la cárcel y quien ha puesto a este tipo en el rodaje. Para mí era muy importante que se borrara esa secuencia. Descubrí aquello como todo el mundo. Fue desagradable. Ahora me preguntáis sobre este tema y no puedo mentir. Me siento muy sola sentándome aquí cuando debería estar con el resto del reparto. Si alguien quiere compartir su trabajo con alguien que ha estado en prisión por dañar a un niño… una vez que han salido de prisión, han cumplido su condena, pueden volver a la sociedad y es su decisión ayudarles. Pero a mí nadie me dio esa opción; se tomó la decisión por mí. Mi elección es que nunca daré una oportunidad a alguien que haya hecho daño a un niño o a un animal. Así soy yo”. Le hicieron el vacío.