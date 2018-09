‘Todos lo saben’: la película española de un director persa

Javier Bardem y Penélope Cruz, el miércoles en Madrid. Javier Naharro Getty Images

Hace unos 15 años, viajando por España con su familia, el director iraní Asghar Farhadi se fijó en un cartel con la foto de un niño que había desaparecido. Cuando explicó a los suyos lo que ese cartel decía, su hija pequeña se asustó porque pensó que algo parecido podía pasarle a ella. Farhadi la tranquilizó diciéndole que eso era algo excepcional y que, afortunadamente, eso no sucedía con frecuencia. Sin embargo, se quedó pensando en aquella historia y comenzó a escribir un guion de cine. Así nació Todos lo saben, la película que inauguró la pasada edición del Festival de Cannes y que se estrenará en España el próximo día 14 de septiembre. Un film rodado íntegramente en España y en castellano, protagonizado por Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín y Bárbara Lennie,

“Tenía escritas 30 o 40 páginas del guion y se lo entregué a Pedro Almodóvar”, recuerda el cineasta iraní. “Le pregunté: ¿te parece una historia española? ¿Sería creíble para los españoles? Y me respondió: ‘Es tan española que, si no la haces tú, estoy dispuesto a hacerla yo’. Si no me hubiera dicho eso, quizás no la habría creado”.

Asghar Farhadi tiene en su haber dos oscars, los que ganó en 2012 por Nader y Simin, una separación y en 2017 por El viajante; decenas de premios en festivales de cine y un enorme prestigio internacional. “Los personajes que salen en esta historia no se alejan tanto de los que aparecen en mis otras películas”, afirma. “Es como si fueran las mismas personas, pero viviendo en una cultura diferente. A mi modo de ver, se acercan mucho a los personajes de mis películas previas”, reconoce en una entrevista para el canal de televisión TCM.

Javier Bardem, uno de los actores protagonistas del filme, afirma que el guion de Todos lo saben está muy bien armado. “Es una película que te mantiene en vilo durante todo su metraje y que va destapando los pasados y las circunstancias de todos los personajes. Habla de la mentira, pero también tiene un componente de thriller”, dice. Así es. El argumento de Todos lo saben se centra, como casi todas las películas de Farhadi, en el seno de una familia. Una mujer regresa a su pueblo natal para asistir a la boda de su hermana. En mitad de la celebración su hija desaparece y su ausencia provoca una catarata de acontecimientos que destapan los secretos que permanecían dormidos en el pasado.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este filme es el hecho de que un director que no habla español haya sido capaz de realizar una película totalmente en castellano. Para Javier Bardem el secreto radica en que Farhadi es un gran escritor de circunstancias, de situaciones y de diálogos y eso traspasa los idiomas y las culturas: “Nosotros nos comunicábamos con él en inglés, pero llegó un momento en el que entendía perfectamente lo que decíamos. Se estudiaba fonéticamente los diálogos de las secuencias que íbamos a rodar, con lo cual tenía la música de las palabras. Luego, como gran director de actores que es, entendía o recibía la energía de lo que es orgánico y lo que no es orgánico. Eso es una muestra más de que Asghar es un director detallista y sensible al material humano.

Asghar Farhadi, como asegura ante las cámaras de TCM, ha trabajado en España muy a gusto. Tanto que no le importaría repetir en el futuro la experiencia que ha vivido con Todos lo saben. “Sinceramente desconozco la razón, pero sentimentalmente y psicológicamente me veo muy unido a los españoles”, explica.

Un realizador que intenta no caer en un fácil maniqueísmo y que se mueve con una habilidad enorme y con una delicadeza exquisita en esa fina línea que separa el bien y el mal. Como dice Javier Bardem, es un realizador que sabe mostrar “todos los personajes sociales que tenemos y que esconden la verdad y quién es uno de verdad”.