El ‘dj’ holandés Hardwell anuncia su retirada a los 30 años

El dj holandés Hardwell, pseudónimo de Robbert van de Corput, ha anunciado este viernes su retirada de la escena para descansar. De 30 años y especialista en electro house, la música electrónica de baile, fue elegido en 2013 y 2014 como el número uno del sector por la revista especializada británica DJ Mag. Famoso, entre otras cosas, por su canción Space Man, ha colgado un mensaje de despedida en Facebook para explicarse. “Me conozco mejor, y he llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que quiero compartir con mi familia y amigos. Mucho por descubrir, pero ser Hardwell es un trabajo a tiempo completo que resta energía, amor, creatividad y atención a mi vida como persona normal”, dice.

El dj reconoce los rigores de las giras y la presión de las actuaciones en directo, y por eso ha decidido “vaciar mi agenda indefinidamente para estar libre de metas, entrevistas, plazos o fechas de estreno (…) seguiré componiendo música, nunca la dejaré, y trataré de conectar con mis fans a través de ella”. En la misma nota agradece a sus seguidores el “cariño y dedicación hacia todo lo que he hecho porque me ha ayudado a evolucionar más allá de lo imaginable; soy consciente de que os lo debo todo”. “Espero que seamos capaces de seguir juntos este viaje. Quiero volver más fuerte que nunca. Pero de momento, voy a ser solo yo”.

Hardwell fundó en 2010 su sello musical, Revealed Recordings, y en 2011 lanzó un programa de radio y podcast, Hardwell On Air. Según la revista Forbes, en 2014 había ganado 13 millones de dólares. “Desde pequeño soñé con llevar mi vida de ahora. Llena de música, relaciones humanas y libertad para expresarme de la forma más pura. He pasado de ser un chico ambicioso dispuesto a ganarlo todo, a ser un hombre de 30 años, mientras evoluciono como artista a una velocidad tres veces superior a mi ritmo vital”, añade. Sí mantiene su próxima cita: el espectáculo All Ages, que se celebrará el 18 de octubre en la sala de conciertos Ziggo Dome, en Ámsterdam.

En 2106, el dj estadounidense Sound Remedy aprovechó también su cuenta de Facebook para anunciar su retirada. Su mensaje incluía algunos consejos para manejarse en un ambiente tan exigente como el suyo. “Cree en ti mismo y trabaja duro para conseguir lo que quieras. Evita en lo posible firmar contratos. Esta industria está llena de sanguijuelas que intentan frenar tu talento y ganar dinero. Nos bastamos para ganar millones de dólares siendo independientes. Lo sé porque lo he logrado. Céntrate en la música y sé optimista”, decía, entre otras cosas. En 2017 decidió regresar a los estudios de grabación. En 2016 también se retiró el dj sueco Avicii, uno de los artistas de pop electrónico más importantes. Su vida dio un giro trágico en 2018, al ser hallado sin vida en Mascate, la capital de Omán.

Los djs holandeses han hecho carrera a escala internacional, y varios de ellos figuran entre los más famosos: Don Diablo, Tiësto, Martin Garrix o Armin van Buuren. También han conseguido llegar a públicos en principio inesperados, como la Casa Real Holandesa. Armin van Buuren, por ejemplo, recibió la visita de los reyes Guillermo y Máxima, durante la entronización del primero, en abril de 2013. La pareja real le pidió que actuara en un día tan señalado y se lo agradecieron en persona.