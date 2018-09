Guía para el otoño seriéfilo (II): 15 regresos esperados

- The Deuce

La serie creada por David Simon y George Pelecanos vuelve con una segunda temporada que retoma la historia cinco años más tarde de donde la dejó en la primera entrega para retratar el Times Square de 1977. En medio de la Nueva York culturalmente dinámica de aquella época, los personajes de la serie se encuentran en la cima de la edad dorada del porno, cuando la cultura de la pornografía y la mercantilización del sexo se asienta cada vez más entre la sociedad estadounidense. La corrupción policial y la mafia se mueven entre la música disco y el punk que suena en los locales de moda. La nueva tanda de capítulos arranca el 10 de septiembre en HBO España.

- Shameless

Vuelve la disfuncional familia protagonista de esta serie, que ya afronta su novena temporada. Ahora, Frank vislumbra una oportunidad de negocio en la política, intentando dar voz a la clase trabajadora del South Side. Mientras, Fiona intenta consolidar el éxito de su edificio de apartamentos apostando por una gran inversión. Además, esta será la última temporada de Emmy Rossum, la actriz que interpreta a Fiona, en la serie... Cada miembro de la familia Gallagher trata de seguir adelante con la vida con mejor o peor fortuna en los episodios que arrancarán el 10 de septiembre en Movistar Series.

- BoJack Horseman

La serie de animación protagonizada por un caballo depresivo y alcohólico que en un tiempo ya demasiado lejano fue la estrella de una famosa serie de televisión es una de las joyas de Netflix. Ahora regresa con su quinta temporada una vez que ha logrado el reconocimiento de la crítica y el público. Entre las claves que explican su éxito están el tratamiento de temas muy serios con personajes complejos y atreverse a combinar el drama y la comedia con la libertad que da la animación para adultos. La nueva entrega estará disponible completa el 14 de septiembre en Netflix.

- American Horror Story: Apocalypse

Octava entrega de la antología de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. En esta ocasión, la propuesta cruza la casa embrujada de la primera temporada con el aquelarre de la tercera. Poco más se sabe sobre el argumento, más allá de que tendrá algo que ver con el Anticristo —el bebé que nace al final de Murder House— y que volverán a aparecer muchos de los personajes de las dos temporadas que se cruzan, desde las brujas que interpretaban Emma Roberts, Taissa Farmiga, Lily Rabe, Gabourey Sidibe y Frances Conroy hasta el matrimonio al que dieron vida Dylan McDermott y Connie Britton en la primera entrega. Incluso volverá Jessica Lange, que ya había abandonado la serie, recuperando en esta ocasión su primer personaje, Constance Langdon. Fox estrenará en España los nuevos capítulos el 14 de septiembre.

- Harlots: Cortesanas

Esta coproducción de la estadounidense Hulu y el canal británico ITV regresa con su segunda temporada. La acción de este drama de época situado en el Londres del siglo XVIII se retoma en el punto en el que se quedó la primera tanda de episodios. La rivalidad entre dos burdeles sigue siendo el eje principal de la historia, aunque ahora hay un nuevo enemigo contra el que luchar. Al reparto con nombres como los de Samantha Morton, Jessica Brown Findlay o Lesley Manville, se suma en esta temporada Liv Tyler, que interpreta a una distinguida mujer de la alta sociedad cuyos secretos la convierten en víctima de la despiadada Lydia Quigley (Manville). Los nuevos capítulos arrancarán el 18 de septiembre en Cosmo.

- The Big Bang Theory

El 25 de septiembre arrancará en España (tanto en TNT como en Neox) la que ya sabemos que será la última temporada de The Big Bang Theory. Arrancan así un total de 22 capítulos que servirán de despedida de Sheldon, Leonard, Penny y compañía. Además, los seguidores de la serie conocerán cómo es la vida de Sheldon y Amy tras la boda con la que concluyó la anterior entrega.

- The Good Place

Siguen las aventuras para los personajes de esta comedia que arrancaba con la llegada de Eleanor a una especie de cielo o lugar bueno en el que no encajaba. Pero desde entonces las cosas han cambiado mucho para el peculiar grupo protagonista, que, mientras se tienen que enfrentar a la toma de decisiones vitales, se plantean cuestiones de ética y filosofía en su camino por llegar a ser mejores personas. Netflix colgará la tercera temporada a razón de un capítulo a la semana a partir del 28 de septiembre.

- The Man in the High Castle

La serie que se plantea qué podría haber pasado si Alemania y Japón hubiesen ganado la II Guerra Mundial y hubiesen ocupado el mundo entero regresa con su tercera entrega, que Amazon Prime Video estrena el 5 de octubre. Basada en la novela distópica de mismo nombre de Philip K. Dick de 1962, en su tercera entrega las tensiones entre el Reich y el Imperio seguirán aumentando, mientras que los protagonistas tienen que hacer frente a nuevas y peligrosas situaciones.

- The Walking Dead

Quizá ya no sea de los regresos más esperados, pero la novena temporada de la serie de los zombis llega con la intención de hacer borrón y cuenta nueva para recuperar a los seguidores que ha perdido por el camino en las últimas entregas. Los nuevos capítulos afrontarán la marcha del actor Andrew Lincoln (Rick Grimes en la ficción) mientras que la trama dará un salto en el tiempo. Como es habitual, Fox emitirá la serie en España pocas horas después de su estreno en Estados Unidos en la madrugada del 8 de octubre (con reemisión en horario de máxima audiencia).

- Riverdale

Tras sobrevivir a los asesinatos de Capucha Negra y las manipulaciones de Hiram Lodge para hacerse con el control de Riverdale, Archie y sus amigos tienen que enfrentarse a un nuevo misterio que gira en torno a su instituto mientras que el pelirrojo protagonista de esta historia tiene que tratar de probar su inocencia. La serie que ha dado una vuelta de tuerca a las historias y personajes del popular cómic estadounidense regresa a Movistar Series con su tercera temporada el 11 de octubre.

- Ray Donovan

Sexta entrega para la serie protagonizada por Liev Schreiber. Gran parte de la acción se traslada ahora a Nueva York, donde el solucionador protagonista de esta historia tiene por delante uno de sus mayores retos: arreglarse a sí mismo tras el final de la temporada anterior. Su nuevo trabajo junto a Samantha Winslow (Susan Sarandon) y la necesidad de recomponer su familia serán motivos para que Ray trate de renovarse. Los nuevos capítulos arrancan en Movistar Series el 29 de octubre.

- House of Cards

La sexta y última temporada (con solo ocho capítulos) de este thriller político es la primera de Robin Wright como protagonista absoluta tras la salida forzada de Kevin Spacey fruto de las acusaciones de abuso sexual. Greg Kinnear y Diane Lane se unen a un reparto en el que ya estaban también Patricia Clarkson o Michael Kelly, entre otros. La nueva entrega se podrá ver desde el 2 de noviembre en Movistar Series.

- Outlander

Claire y Jamie Fraser empiezan una nueva vida en América, lejos de las tierras escocesas que les unió. Allí intentarán establecer un hogar propio, pero las circunstancias no se lo ponen fácil. Eso en el siglo XVIII. Mientras, en el XX, la hija de ambos sigue la pista de sus padres en la distancia. La cuarta temporada de este drama que adapta las novelas de Diana Gabaldon y que combina aventuras y romance arranca el 5 de noviembre en Movistar Series

- Narcos

Tras tres temporadas en Colombia, Narcos se muda a México para contar los orígenes de la actual lucha contra la droga en el país y el nacimiento del cártel de Guadalajara en los años ochenta, cuando Félix Gallardo toma el mando, unificando a los traficantes para construir un imperio. Nueva historia, nuevo país y nuevos actores, con un reparto en el que se encuentran Diego Luna, Michael Peña, Ernesto Alterio, Alyssa Díaz, José María Yazpik (que repite como Amado Carrillo) o Alejandro Edda como El Chapo Guzmán. Aunque Netflix aún no ha puesto fecha al estreno, se espera para este trimestre.

- The Marvelous Mrs. Maisel

A lo largo de este otoño llegará la segunda temporada de esta comedia de Amazon Prime Video creada por Amy Sherman-Palladino y que ya tiene en su haber dos Globos de Oro. Rachel Brosnahan da vida a Midge Maisel, que trata de hacer malabares entre su vida de antes como una perfecta de casa de la Nueva York de los años cincuenta y su recién descubierta habilidad para los monólogos.