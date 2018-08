Así se decidió dar final a ‘The Big Bang Theory’

Que una serie que lleva 12 temporadas en antena termine no debería sorprender. Pero la cosa cambia cuando se trata de la segunda ficción más vista de toda la televisión estadounidense, solo por detrás de la ya cancelada Roseanne. El anuncio este miércoles de que The Big Bang Theory terminará con su 12ª temporada, la que arranca su emisión este septiembre, pilló por sorpresa a sus seguidores. Poco después se ha desvelado cómo se tomó esta repentina decisión. La web especializada Deadline narra cómo se fraguó el final de la exitosa serie.

Tras la lectura de guion del miércoles, el equipo de la serie fue convocado en el despacho de Chuck Lorre, uno de los creadores y productor ejecutivo. Aunque algunos pensaron que les reunían para comunicarles la renovación (la cadena y la productora estaban en conversaciones para que siguiera en antena dos años más), fue el actor Jim Parsons —Sheldon Cooper en la ficción— quien tomó la palabra para comunicar a sus compañeros su decisión de no continuar en la serie más allá de la temporada que están grabando. Acto seguido, Chuck Lorre les dijo que la serie tampoco pasaría de la 12ª entrega.

Según informa Deadline, el viernes pasado Parsons había comunicado a Lorre su decisión de dejar la serie. Durante el fin de semana, los productores trataron de convencer a Parsons, cuyo sueldo, como el de varios de sus compañeros, está cercano al millón de dólares por capítulo, para cambiar de idea. Los intentos fueron infructuosos. El actor ha compaginado durante estos años su trabajo en esta comedia con papeles en películas y teatro, además de producir desde el año pasado El joven Sheldon, serie centrada en la infancia de su personaje y en la que es el narrador. Pero Parsons, tras doce años vinculado a la serie y cuatro premios Emmy por su papel, estaba decidido a volar fuera de la ficción que le dio la fama.

Lorre ya había dicho en otras ocasiones que The Big Bang Theory no seguiría adelante si no era con los "tres grandes": Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny) y Parsons, los tres protagonistas iniciales. El contrato de los actores llega hasta esta temporada, la número 12, por lo que era el momento en el que podían decidir si seguir o no.

El anuncio del final pilló también por sorpresa a la cadena CBS, cuyos ejecutivos hace dos semanas aseguraban que el adiós de The Big Bang Theory no parecía estar cerca. "Estaremos siempre agradecidos por el apoyo de los fans a The Big Bang Theory en estas doce temporadas. Nosotros, así como el reparto, guionistas y el equipo, valoramos extremadamente el éxito de la serie y queremos ofrecer una temporada final y un final de serie que lleve a The Big Bang Theory a un cierre épico", dijeron Warner, CBS y Chuck Lorre Productions en un comunicado conjunto.

"Es casi imposible aceptar que esta es una foto del primero de los 24 capítulos finales que grabaremos de The Big Bang Theory", dice Parsons en un emotivo mensaje que colgó el jueves en Instagram, en el que agradece a los fans el seguimiento de la serie, al equipo —"muchos de los cuales han estado con nosotros desde el día uno"—, a los guionistas —"ellos pensaron esta serie, ellos crearon estos personajes, son quienes encuentran formas de que todo fluya de forma orgánica y entretenida para mantener con vida esta serie"— y al resto del reparto, "hayan estado en una escena o en muchos episodios: sois mis compañeros, a los que quiero y quienes se han convertido en parte de mi vida en el plató y fuera de él".