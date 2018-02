The Big Bang Theory es una serie con potencial para ser infinita. De momento, ya tiene asegurado llegar hasta la temporada 12. Pero no hay ningún motivo para detenerse ahí.

Me explico: por un lado, podríamos seguir viendo las aventuras de Sheldon durante otros 30 o 40 años sin mucho problema. Todo seguiría igual, pero con los actores cada vez más viejitos y cada vez más millonarios.

Dar con nuevas tramas no debería ser difícil: el hijo adolescente de Sheldon estudia Bellas Artes para espanto de su padre, por ejemplo. O Sheldon no se acostumbra a la rutina de la jubilación. Qué se yo. El caso es que el protagonista llegaría a los 70 u 80 años vistiendo camisetas de superhéroes y preocupado porque no le dan el Nobel a pesar de que se sienta siempre en el mismo sitio del sofá. Y sus amigos harían lo suyo: quejarse de Sheldon. Todo hasta que los actores, inevitablemente, fueran falleciendo.

Y, por otro lado, ya está en emisión El joven Sheldon, un spin-off que narra la vida del protagonista cuando era un niño. Si esta serie también se alargara durante décadas llegaría a empalmar con el inicio de The Big Bang Theory, y podrían volverse a rodar los mismos episodios con los mismos guiones y las mismas risas enlatadas, pero con otros actores.

Al cabo de unos años y dado el éxito de El joven Sheldon, el canal apostaría por un nuevo spin-off, El joven joven Sheldon. Esta serie volvería a narrar la infancia del protagonista, siguiéndole de nuevo en el colegio, el instituto, la universidad y, una vez más, en el piso compartido con Leonard, donde arrancaría The Big Bang Theory por tercera vez. Y así para siempre.

No le veo inconveniente a esta idea. Seguro que mejoraría la actitud del público ante las reposiciones. No protestaríamos con un "ya he visto este episodio", sino que diríamos que solo vimos ese episodio con los dos primeros Sheldon. Además, así los guionistas no tendrían que preocuparse por el final. Que siempre la pifian.