Guía para el otoño seriéfilo (I): 15 novedades a las que seguir la pista

- Lodge 49

Dud (Wyatt Russell) es un exsurfista que trata de mantener siempre una actitud positiva ante la vida a pesar de la muerte de su padre, el fracaso del negocio familiar y el declive en general de su anterior idílica vida de clase media. El destino le lleva hasta el Lodge 49, sede de la Antigua y Benévola Orden del Lince. Allí encontrará refugio y consuelo entre cerveza barata y extrañas filosofías. El estreno de esta peculiar historia, el 10 de septiembre en AMC.

- Kidding

El actor Jim Carrey y el director Michael Gondry vuelven a coincidir en esta serie tras la película de culto Olvídate de mí. En esta comedia dramática, Carrey interpreta a Jeff Pickles, un icono de la televisión infantil que, fuera de las cámaras, es un hombre que lucha por sobrellevar una tragedia familiar y mantener a los suyos unidos mientras su matrimonio se desmorona. Su primer capítulo ya está disponible en Movistar Series; el resto llegarán a partir del 16 de septiembre).

- Patrick Melrose

La muerte de su padre obliga a Patrick a viajar a Nueva York mientras lucha contra sus propios demonios internos y trata de superar sus problemas con el alcohol y las drogas tras una infancia traumática con un padre muy estricto y una madre que bebía demasiado. Así arranca esta miniserie de cinco capítulos protagonizada por Benedict Cumberbatch (que se entrega en la interpretación del personaje) y que adapta la saga de novelas semiautobiográficas de Edward St. Aubyn. Sky la estrena en España el 18 de septiembre.

- Maniac

Emma Stone y Jonah Hill protagonizan esta serie que dirige Cary Fukunaga (primera temporada de True Detective). Dos desconocidos se verán unidos en las últimas etapas de un misterioso ensayo farmacéutico en el que participan cada uno por un motivo: ella, Annie, está obsesionada con la relación rota que tiene con su madre y su hermana; él, Owen, ha luchado toda su vida contra un controvertido diagnóstico de esquizofrenia. Un nuevo tratamiento farmacéutico inventado por un doctor interpretado por Justin Theroux que promete reparar sus mentes les atrae a ellos y otros 10 extraños a participar en un ensayo con medicamentos durante tres días. Pero las cosas no salen como estaban previstas. El 21 de septiembre en Netflix.

- Manifest

Cada temporada no puede faltar un "nuevo Perdidos" y este es el de este año. Josh Dallas (el Príncipe Encantador de Once Upon a Time) protagoniza esta serie en la que, tras un trayecto lleno de turbulencias y con varios sucesos extraños, los pasajeros y la tripulación del vuelo 828 descubren al aterrizar que, lo que para ellos han sido unas horas, para el resto del mundo han sido cinco años, por lo que sus seres queridos ya habían asumido su pérdida. Evidentemente, detrás de este hecho hay un misterio más profundo que tendrán que descubrir. El 25 de septiembre la estrena HBO España de forma simultánea a su emisión en Estados Unidos.

- The Romannoffs

La nueva serie de Matthew Weiner, creador de Mad Men, tiene un reparto lleno de caras conocidas como las de Isabelle Huppert, Diane Lane, Christina Hendricks, Aaron Eckhart, John Slattery, Amanda Peet o Corey Stoll, entre otros muchos. En diez capítulos contará ocho historias separadas sobre personas que se creen descendientes de la familia real rusa. Una ambiciosa producción que se ha rodado en siete países de tres continentes de la que poco más se sabe y que Amazon Prime Video estrenará el 12 de octubre.

- Embrujadas

Además de resurrecciones de series ya acabadas, este año hay varias nuevas versiones de títulos antiguos. Por ejemplo, vuelve Magnum P.I. con nuevo rostro. Y también una renovada Embrujadas, la serie que se emitió entre 1998 y 2006. En este caso, Madeleine Mantock, Sarah Jeffery y Melonie Diez son Macy, Maggie y Mel Prutt, tres hermanas que irán descubriendo sus poderes guiadas por el nuevo jefe del departamento de estudios de la mujer de la universidad en la que estudia la hermana menor. Aún no se ha anunciado dónde se podrá ver en España; en Estados Unidos arranca el 14 de octubre en The CW.

- Las escalofriantes aventuras de Sabrina

El personaje de los cómics de Archie vuelve a la vida pero lo hace con una versión muy diferente a la comedia adolescente Sabrina, cosas de brujas. Kiernan Shipka encarna ahora a la joven medio humana, medio bruja que lucha por entender el mundo sobrenatural mientras camina hacia la madurez. Frente a los chistes de la versión anterior, ahora tendrán más protagonismo el esoterismo, lo oculto y las fuerzas del mal. Su estreno será el 26 de octubre en Netflix.

- The Rookie

Nathan Fillion vuelve a protagonizar una serie tras estar ocho años al frente de Castle. Y su nuevo papel también tendrá mucho que ver con las fuerzas de seguridad. En The Rookie interpreta a John Nolan, un hombre que, tras sufrir un incidente que hace que cambie su visión de la vida, decide perseguir por fin su sueño de siempre y convertirse en policía. Pero no es lo mismo ser el novato del cuerpo pasados los cuarenta que a los veinte. TNT estrenará la serie en España este otoño.

- Tell me a Story

El día de Halloween, el 31 de octubre, estrenará la plataforma online de la cadena CBS esta serie basada en la española Cuéntame un cuento (Antena 3), que adaptaba historias clásicas al tiempo presente. La versión estadounidense tendrá tono de thriller y narrará una sola historia. Situada en la Nueva York de hoy en día, la primera temporada actualizará cuentos como Los tres cerditos, Caperucita roja o Hansel y Gretel.

- Homecoming

Julia Roberts protagoniza esta historia dirigida por Sam Esmail (creador de Mr. Robot) que adapta el podcast de ficción homónimo. En este thriller, Roberts interpreta a Heidi Bergman, una terapeuta que trabaja a las órdenes de Colin Belfast (Bobby Cannavale) en una agencia secreta del gobierno de Estados Unidos que ayuda a soldados de guerra a reincorporarse a la vida civil. El 2 de noviembre se estrena en Amazon Prime Video.

- Castle Rock

El universo literario de Stephen King vuelve a cobrar vida en la pequeña pantalla, en esta ocasión con una historia nueva que este verano ha emitido Hulu en Estados Unidos pero que llegará a España en Movistar + este otoño. Sus 10 capítulos llevan al espectador al pueblo ficticio de Castle Rock, en el estado de Maine, en el que transcurre la acción de varias historias de King. Allí sucederán situaciones aparentemente inexplicables entre las que se podrán ver referencias a obras como It, Carrie, El resplandor, Cujo o Cuenta conmigo.

- The Purge

Ambientada en un Estados Unidos bajo un gobierno totalitario, la purga del título es un evento anual en el que, durante un día, todos los delitos son legales y todos los servicios oficiales que salvaguardan el orden y la salud pública están cerrados. El 4 de septiembre se estrena de forma simultánea en los canales estadounidenses USA Network y SyFy el primer episodio de la serie basada en la popular franquicia de películas de terror. Los ocho siguientes capítulos se verán en USA Network. Todavía ningún canal o plataforma ha anunciado su emisión en España.

- Murphy Brown

La popular serie de los noventa regresa con su protagonista original, Candice Bergen, dando vida a la reportera estrella del informativo de televisión que centra la acción de esta historia. Las promos previas a su estreno el 27 de septiembre en el canal CBS (en España aún no se ha anunciado canal y fecha todavía) prometen plantar cara a Trump y tratar temas de actualidad.

- La verdad sobre el caso Harry Quebert

Movistar + estrenará este otoño esta miniserie de 10 capítulos basada en la novela homónimca de Joël Dicker. Patrick Dempsey interpreta a Quebert, un icono literario que es repentinamente acusado de asesinato después de que el cuerpo de una joven sea encontrado en el jardín de su propiedad. A un pequeño pueblo de la costa de Maine lega Marcus Goldman, un joven novelista del que Quebert fue mentor, con la idea de que lo ayude a encontrar una solución a su crisis creativa. Pero sus planes tienen que posponerse cuando Harry es acusado del asesinato de una joven adolescente que desapareció hace más de 30 años.