Nakhane: “El mundo no sabe nada sobre África porque no quiere”

Nakhane Touré (Alice, Sudáfrica, 1988) todavía es un desconocido para la cultura mainstream, pero este artista sudafricano de 30 años es una de las grandes sorpresas musicales que se dejan ver en la Europa más alternativa. Su último disco, You Will Not Die, refleja a la perfección su lucha personal, una batalla interior en la que se han enfrentado su homosexualidad, su pertenencia a la tribu Xhosa y el amor que sentía por Jesús. Con este contexto resulta curioso que el autor solo aprecie humor en el nombre de su segundo álbum: "un poco de comedia negra". Admite cierta tristeza en sus letras y al igual que el nombre de su primer trabajo, Brave Confusion, dice que no sabe realmente quién es pero que solo le interesa "ser capaz de tener libertad".

Da gusto escuchar la paz con la que habla y la intensidad de sus emociones en cada respuesta, un perfecto reflejo de su faceta como actor —reconocida en la controvertida película La Herida—, y de su incursión en la literatura. Nakhane no se considera ningún pionero y alaba a su generación. Asegura que entienden el mundo de manera diferente: "nuestros padres no pudieron porque se les dijo que eran una mierda, pero nosotros no hemos crecido escuchando eso". Le encanta tener el poder para decir que no y se asusta cuando descubre que realmente no tiene miedo a nada: "no hay razón para tenerlo, simplemente trato de hacer las cosas que quiero".

Activista gay y abanderado de los derechos LGTBI+, su pasado ha estado muy ligado a la religión y a los conflictos que su sexualidad le provocaba, pero recuerda perfectamente cuando abandonó por completo la fe cristiana: "fue hace cinco años, ahora ya no leo la Biblia, ni rezo, estoy lejos de ese mundo y me siento estupendo. No puedo pasar cada segundo de mi vida odiando, es demasiado corta". Creció en África, un continente que asegura, del que el mundo "no sabe nada porque no quiere, solo sabe lo que le interesa para seguir sintiéndose superior". Afirma con pena que no sabe que han hecho para que el resto del planeta los haya "arruinado" y está interesado en conocer más sobre esa "psicología de la superioridad".

El festival Sinsal ha sido su primera parada en España, un lugar donde ha demostrado su carismática voz durante dos días. Dice que no sabría definir exactamente su música pero la califica de emocionante porque le gusta sentirla: "me molesta cuando hay tanto arreglo musical, me encanta escuchar el aliento, que fumaste mucho, no quiero sonar como un robot". Precisamente sobre la música comercial, Nakhane lo tiene claro: "es interesante, pero no puedes ser un artista, al final eres un producto y tienes miedo a perder lo que has conseguido. Solo quiero rodearme de personas que creen en el arte y no intentan cambiarme".