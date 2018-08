La Mostra de Venecia se abre al cine y se cierra al terrorismo

La Mostra de Venecia arranca este miércoles con dos alertas máximas. En lo cinéfilo, esta 75ª edición del festival ha logrado cierto consenso previo: la selección de filmes es estelar así que la expectación se ha disparado y las alarmas de futuros Oscar resuenan por la programación. A la vez, la prevención antiterrorista también se ha elevado hasta niveles inéditos. El poderoso despliegue del año pasado, con francotiradores, buceadores y cientos de policías, se repite y refuerza. Y hasta debutan nuevas contramedidas: un centro internacional de información y coordinación, y agentes especiales disfrazados de… fans. Andarán mezclados entre los cientos de cazadores de autógrafos al borde de la alfombra roja, interesados más en las señales extrañas que en los divos. Todo, para que las estrellas sean las únicas protagonistas del festival. Aquí, justamente, va un intento de prever cuáles brillarán más en un certamen en el que las mujeres ya se señalan, por su ausencia.

La única

Tan solo hay una directora entre los 21 cineastas que compiten por el León de Oro. En tiempos de Me Too y marchas feministas, Venecia ofrece números contracorriente: Jennifer Kent supone el 4% del concurso. Aún así, tras el éxito de su primer filme, la película de terror Babadook, la australiana intentará sorprender a las estadísticas con The Nightingale. Tal vez para compensar la irrisoria inclusión en la selección, el director del festival, Alberto Barbera, escoge este filme como uno de los dos más prometedores: cree que la cineasta sube de nivel y propone una obra “aún más madura y fascinante”.

La otra apuesta del director

Animado a escoger por este periódico, Barbera también señaló Acusada. Tras ella, está el joven creador argentino Gonzalo Tobal. Se dice que la trama del filme recuerda el conocido caso de Amanda Knox, estudiante estadounidense procesada y finalmente absuelta por el asesinato de su compañera de piso, Meredith, hace años en Perugia, en Italia.

ampliar foto Un policía observa un robot para desactivar bombas en el Lido de Venecia. Andreas Rentz Getty Images

De ‘La La Land’ a la Luna

Damien Chazelle, el creador de La La Land, el cineasta más joven de la historia en ganar un Oscar a la mejor dirección, con 32 años, afronta el reto de confirmarse en el Olimpo. De momento, le avala una carrera ascendiente (antes filmó Guy and Madeline on a Park Bench y Whiplash) y el triunfo que justo logró en Venecia, cuando puso a bailar a todo el festival con su musical. Sin embargo, Chazelle ahora quiere conquistar el cielo: vuelve a inaugurar La Mostra con El primer hombre (First Man), biopic sobre Neil Armstrong, con Ryan Gosling en la piel del astronauta que puso el pie humano en la Luna. Pero en el viaje no le acompaña el jazz, fiel compañero y clave de todos sus filmes hasta la fecha. Dicen que El primer hombre no tiene nada que ver con La La Land. Así que Chazelle se lanza al espacio, y sin red de protección.

La madurez de Netflix

El coloso de lo audiovisual trae una apuesta fílmica desbordante. Los nuevos trabajos de los hermanos Coen (The Ballad of Buster Scruggs), Alfonso Cuarón (Roma) y Paul Greengrass (22 July) en la competición oficial. El filme inacabado de Orson Welles, Al otro lado del viento, en una proyección especial. Y Sulla mia pelle, la polémica película italiana que abre la sección de Horizontes. Netflix quiere acallar así las voces críticas que subrayan que en el cine no ha sabido repetir la gran calidad que muestran sus series. Y, tal vez, lograr aquella nominación al Oscar al mejor filme que se le resiste.

El maestro Welles

Al fin, cuatro décadas después. Al otro lado del viento, uno de los más célebres filmes inacabados del mito Orson Welles, ya está terminado y se verá en La Mostra. Sobra decir que es uno de los eventos más esperados.

El peso del regreso

Tienen trayectorias y estilos muy distintos. Pero el mexicano Alfonso Cuarón y el húngaro Laszlo Némes comparten algo: ambos vienen de un triunfo y presentan su nueva criatura en el festival esperando en otra consagración. Cuarón estrenó justo aquí Gravity, que le llenó de aplausos y de oscars, y ahora filma Roma, una íntima historia autobiográfica en blanco y negro en su México Natal. Nemes sorprendió al mundo del cine con su ópera prima, El hijo de Saúl (también oscarizada) y propone Tramonto, una trama inquietante ambientada en la Budapest de 1913. Además, el festival necesita su visión de autores, ante las críticas por rendirse demasiado a Hollywood.

Uno, dos, tres Mujica

La noche de 12 años, del uruguayo Álvaro Brechner, mete a Antonio de la Torre en la piel de José Mujica, para retratar su infinita estancia en la cárcel por pertenecer a la guerrilla de los Tupamaros. En el documental El Pepe, una vida suprema, el director Emir Kusturica charla con el expresidente de Uruguay. Y el propio Mujica, uno de los políticos más admirados del mundo por sus ideas y su sencillez, acudirá al festival y mantendrá encuentros con la prensa.

¿Una serie genial?

Un crítico escribió en The New York Times Book Reviews que Elena Ferrante es “una de los grandes narradores de nuestro tiempo”. Aunque sigue el misterio sobre la identidad de la autora, y se puede opinar sobre una afirmación tan tajante, indiscutible es el éxito de los cuatro libros de L’amica geniale, una larga trama que narra la relación entre Elena y Lina desde su infancia hasta la vida adulta. HBO estrena en Venecia los primeros dos episodios de La amiga estupenda, adaptación en formato de serie de la saga literaria. ¿Estará a la altura del original?