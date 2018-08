¿Por qué llevas velo, Aisha?

Aisha y Ahlam son amigas, van a la misma clase en un instituto de Barcelona y comparten religión. Son musulmanas, pero solo una de las dos luce hiyab. Ahlam, que no cubre su cabeza con velo, le pregunta a Aisha por qué lo hace, mientras se maquillan en la habitación de una de ellas. ¿Es por presión familiar? Su amiga contesta que ha decidido llevarlo con total libertad.

El diálogo que se establece entre ambas termina convirtiéndose en un trabajo de clase, al tiempo que inspira a la directora Nila Núñez para rodar su primer documental: Lo que dirán. En él, las dos adolescentes intentan explicar al resto de sus compañeros que viven su religión de distintas formas y que está bien así. Entre ellas no hay conflicto, ni imposiciones. Sus posturas opuestas no afectan a su relación.

“No paras de escuchar preguntas como Si eres musulmana, ¿por qué no rezas, por qué llevas velos, por qué no haces esto o lo otro? Al final te presionan más que los propios musulmanes. Desde los atentados de Barcelona (ocurridos en verano de 2017) la gente siente miedo, se ha cerrado más y terminan viéndonos como si fuéramos extremistas violentos, que es justo como los terroristas desean que se nos vea”, dice Aisha a EL PAÍS con tono resuelto. Quizá eso explique por qué, a pesar de ser más tradicional, su familia y ella misma se dieron más al documental que la de Ahlam y abrieron las puertas de sus casas a las cámaras.

Nila Núñez es hija de un profesor de instituto en Barcelona que tenía como alumnas a las dos jóvenes. Cuando supo de ellas, decidió rodar un cortometraje documental. “Al final hicimos un largometraje, porque su amistad no cabía en 15 minutos. Eclipsa incluso al debate sobre el velo”, explica a EL PAÍS el italiano Emiliano Trovati, quien también se encargó de las labores de dirección junto a Mar López Zapata y Nelson Hernández.

Desde que se rodó como trabajo del Máster de Documental de la UAB, Lo que dirán ya se ha proyectado con éxito en el Festival de Cine Gijón, donde logró el premio al mejor documental y mejor dirección, el Atlántida Film Festival de Filmin y el Giffoni Experience de Italia.

Además de la sororidad entre Ahlam y Aisha, el documental se fija en el doble estigma con el que ambas conviven, entre aquellos con los que no comparten religión y los musulmanes más tradicionales. Ellas charlan sobre ello para completar su trabajo de clase y recurren a internet para encontrar referentes femeninos del mundo musulmán actual.

“Es un tema que incomoda en España. A nosotros también nos pasa a veces. No te despiertas todos los días con ganas de reflexionar cómo se comporta una buena musulmana”, comenta la adolescente.

Antes de que Aisha se incorpore a la conversación, Emiliano Trovati ya advierte que la joven “es una persona muy directa, con las ideas claras y la necesidad de contar su realidad”. Pocos minutos después, ella misma lo confirma con sus respuestas: “Si hay alguna fiesta y me apetece quitarme el velo, me lo quito durante esa noche. Pero nunca he pensado en prescindir de él para siempre. Las preguntas que se plantean en el documental no me han hecho dudar en ningún momento sobre mi postura, pero sí espero que sirvan para que, al menos entre la gente de mi generación, haya un diálogo”.