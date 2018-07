Los Conciertos de ‘La Campa Santander’ nacen con la misión de reinventar lo de siempre

De ese modo, Dani Martín con su gira Pequeños éxitos y grandes desastres y Sidecars, que presentó Cuestión de Gravedad. El domingo fue el turno de los pequeños con el Show de Pocoyó y la actuación la primera ganadora de La Voz Kids, María Parrado; y de los jóvenes con la curiosidad de ver en la misma noche a Taburete y a Carolina Durante. Las actuaciones de Kiko Veneno y Rubén Blades, del pasado lunes, sirvieron para recaudar fondos para el Proyecto Amara Cantabria, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Cantabria.

El martes el público más alternativo pudo ver a The Waterboys, Vintage Trouble y The Mystery Lights, mientras que el martes se reservó a una cita para la historia, con la actuación de The Jackson, la herencia musical de lo que fueron los Jackson Five, con la compañía de The Excitements, un grupo de soul barcelonés liderado por Koko-Jean Davis.

Entre esas apuestas locales, se encuentra la banda con raíces cántabras Laredo, formada por Manuel Piñón y Pablo Pérez, y que acompañará a Vetusta Morla, en plena gira Mismo sitio, distinto lugar, y a Egon Soda. Cantan en castellano pero tienen alma americana, con raíces que van desde influencias de su infancia y adolescencia como Pablo Abraira, CRAG (Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán), Los Salvajes o Antonio Vega; a lo más destacado de la escena country del pasado y presente siglo, como Jayhawks, Willie Nelson, Gene Clark, Wilco. Por su estilo, cabría esperar que el nombre de la banda viniese inspirado de uno de sus referentes, Band Of Horses, que tiene una canción con idéntico nombre.

Pero nada más lejos de la realidad, era tan solo otro giro del destino. Manu Piñeiro y Pablo Pérez llevaban un año tocando y aún no tenían nombre. "No estábamos empezando a agobiar con el tema y un día, durmiendo, tuve un sueño en el que vi un letrero con tres direcciones: Laredo, Lamarca y Lasalle. Desperté, apunté esos nombres en una libreta y se lo dije a Pablo. Y le gustó Laredo, y lo escogimos además porque hay un Nuevo Laredo en México, y era como una manera de marcar que la distancia musical que existe entre ambos lugares no es tanta", explica Piñón.

Al escenario de la Campa se subirán acompañados de músicos como Pablo Rodas, bajista de Aurora & The Betrayers, o Sergio Valdehita, teclista entre otros de Sidecars y de Xoel López. Nuestra música es para un público reposado, pero que nadie espere un concierto moñas. Todos venimos del rock n'roll, pero a la vez tenemos una sensibilidad musical que nos permite no estar tocando tres acordes a todo trapo todo el rato. Sabemos darle la caña que queremos a las cosas", asegura.

Los Conciertos de Campa Santander apuestan así por variedad frente a nicho, y la tentación de llenar jornadas con artistas de públicos masivos, por el arte de vender. También los hay por supuesto, como en el caso del encargado de cerrar las fiestas el viernes, el DJ francés David Guetta, pero la programación de este año propone algo diferente en una escena dominada por las playlist de éxitos populares y los megafestivales. Aquello que no permite visibilizar a grupos locales que proponen algo diferente.

"No soy muy de culpar a los distribuidores, al público, a los artistas, ni a nadie en concreto. Pero sí que he pensado algo en las últimas semanas. La gente está dispuesta a ver un programa de música para ver a unos chicos que cantan muy bien haciendo versiones de Florence & The Machine, pero no hay un programa en España que la programase tocando esas mismas canciones. Parece que no nos interesa tanto la música y hablo por todos. Pero luego, voy a ver a bandas que no tienen tanto respaldo, como un grupo de veinteañeros un jueves en la sala Sol, y resulta que la sala está llena. Hay también una escena por España muy interesante de clandestinos, en los que gente que está pagando a bandas por amor al arte, con no más de tres socios. ¿Por qué la gente ha permitido que vengan a grandes festivales cabezas de cartel que no hemos podido ver antes en otros aforos? Es lo que me pregunto", reflexiona Piñón.