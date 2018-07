Polémica con un libro crítico con el islam

Thilo Sarrazin defiende, desde hace siete años, una teoría que lo ha convertido en un escritor famoso, venerado por la ultraderecha y odiado por el resto del espectro político del país. El todavía militante del SPD, de 73 años, exmiembro de la directiva del Bundesbank, sostiene que Alemania se está autodestruyendo y volviéndose más estúpida a causa de una generosa actitud con los extranjeros que llegan de Turquía, Oriente Próximo y África. Peor aún, Alemania, dice, podría estar dominada por el Islam en menos de 90 años a causa de la alta tasa de natalidad que caracteriza al mundo árabe y turco.

En su libro Alemania se desintegra, publicado hace ocho años, con el que vendió la friolera de 1,5 millones de ejemplares, argumenta que el gobierno carece de una política de integración a largo plazo para los grupos étnicos y que turcos y árabes solo llegan al país para abusar de las bondades del sistema social. “No quiero que el país de mis nietos y biznietos sea de mayoría musulmana, que se hable árabe y turco, que las mujeres lleven el pañuelo islámico y que la vida cotidiana esté marcada por la llamada de muecín“, escribió.

Sarrazin ha vuelto a ser noticia desde que el periódico Bild reveló, a finales de la semana antepasada, que la editorial Random House había decidido no publicar su último libro por tener un contenido nuevamente muy critico con el Islam y para evitar un nuevo debate innecesario y peligroso en tiempos en que Alemania discute sobre la política de migración.

Apoderamiento hostil –Como el islam frena el progreso y amenaza a la sociedad– estaba previsto para finales de agosto. Pero la editora Random House, que pertenece al grupo Bertelsmann, anuló la salida. “El editor pagó un anticipo y se quedó con el manuscrito. Tras largas indecisiones sobre la fecha de publicación, a inicios de mayo me anunciaron que rechazaban publicar el libro“, dijo el autor a Bild. La editorial aun no ha explicado sus razones, pero tomó la decisión de no publicar tras leer el manuscrito en febrero. Sarrazin había firmado un contrato con Random House en noviembre de 2016 y entonces recibió un adelanto de 50.000 euros. Cuando entregó el manuscrito, en febrero, recibió otros 50.000.

Sarrazin decidió presentar una demanda ante una corte de Múnich. El juicio se inició el lunes pasado. El autor exige una indemnización de 800.000 euros. Sostiene que el poder de Random House favorece la venta de sus libros y que la censura le hará perder dinero por de ventas, además de provocar daños a su reputación.

El viernes antepasado, antes del inicio del proceso, un portavoz de Random House declaró que la casa editorial no tenía planes de obstaculizar la publicación del nuevo libro de Sarrazin en otra editorial. De hecho, Sarrazin ya tiene un nuevo sello en Múnich —Münchner Verlagsgruppe —, que pondrá a la venta el libro el 30 de agosto. “Es parte de una democracia liberal que todas las opiniones puedan ser representadas siempre y cuando no violen las regulaciones legales“ dijo un portavoz de la editorial al referirse a la polémica y en alusión a la decisión de publicar el libro.