Hallado un guion perdido de Stanley Kubrick que adapta una novela de Stefan Zweig

Un guion perdido de Stanley Kubrick que adapta una novela de Stefan Zweig. Hay material suficiente para emocionar a cinéfilos, lectores y, en general, a cualquiera que esté interesado en uno de estos dos genios de la cultura del siglo XX. El texto se titula Burning Secret (Ardiente secreto), y es la versión cinematográfica, reelaborada por el director, de la novela homónima que en 1913 escribió el autor vienés. El propio Nathan Abrams, el profesor de la universidad de Bangor (en Gales) y experto de Kubrick que ha encontrado el guion desaparecido, no ha podido contener su entusiasmo, en declaraciones al diario británico The Guardian: “No me lo podía creer. Es muy emocionante. Se creía que se había perdido”.

El mismo periódico explica que el guion está prácticamente completo, hasta el punto de que se podría rodar, si algún cineasta quisiera asumir el reto. Kubrick lo escribió en 1956, junto con el novelista Calder Willingham. Al año siguiente, ambos volvieron a colaborar para realizar el guion de una de los filmes más célebres del director: Senderos de gloria.

En Ardiente secreto, publicada en 1911, Zweig cuenta la historia de un joven barón que, de vacaciones en la localidad austriaca de Semmering, trata de sacudirse del aburrimiento intentando seducir a Matilde, una mujer judía. Para acercarse a ella, el aristócrata entabla primero amistad con su hijo Edgar, de 12 años. “Los fans de Kubrick sabíamos que quiso adaptarla, pero nunca nadie pensó que hubiera completado el texto. Ahora tenemos una copia y demuestra que había realizado el guion entero”, agrega Abrams a The Guardian.