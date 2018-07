Una galería de Londres vende una obra de Banksy por 1,6 millones de euros

La exposición Grandes Éxitos de Banksy en la galería Lazinc de Londres no abre al público hasta este jueves. Pero las primeras ventas ya muestran el gran interés por las obras del artista. Los clientes VIP han podido acceder a la muestra este martes y ya han comprado tres pinturas de entre 500.000 libras —unos 565.000 de euros— y 1,5 millones de libras —cerca de 1,6 millones de euros—, según ha informado el dueño de la galería, Steve Lazarides, a The Art Newspaper.

No todas las obras que se exhiben en Lazinc están oficialmente a la venta. Pero Lazarides estima que pinturas como Show the monet (2005) y Media at war (2006) valen cinco millones de libras —5,6 millones de euros. Algunas de las obras han sido creadas en muestras de 25, como Girl and Balloon (2003) y Flower Thrower (2003). Originalmente, el dueño de la galería valoró Girl and Balloon en 250 libras cada una, pero en marzo una obra de esa edición se vendió por 344.750 libras —unos 389.000 euros—.

El precio más alto que alguien ha pagado en una subasta por una obra de Banksy es de 970.000 libras —un millón de euros— por una pintura del artista Damien Hirst que el artista callejero grabó. Esta obra se vendió en Nueva York en 2008. La cuantía que se puja por sus obras ha aumentado en los últimos años. El jefe de arte contemporáneo de la empresa de subasta británica Bonhams, Gareth Williams, ha afirmado que las personas que antes compraban obras de Banksy crecieron entre grafittis, skates, y hip hop. Los de ahora, sostiene, son coleccionistas de arte contemporáneo.

Para él, el mercado de las pinturas de Banksy está "más fuerte que nunca" gracias a obras como Stop and Search (2007) y Laugh Now (2003). Los precios de las obras del artista callejero han aumentado, según señala el mismo periódico, cerca de un 120%.