Amaya de Miguel dirigirá el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música

Con el conflicto sobre la fusión del Teatro Real y la Zarzuela zanjado, Daniel Bianco ha querido hablar. “Habrá que sacar conclusiones de esto. Siempre estuve a favor de que la gestión del teatro se lleve por medio de una fundación pública. Pero no unida a otra institución, porque este es un teatro único en el mundo que defiende un género singular y el patrimonio de la música española”, asegura. Tampoco le gustaron las formas que desde el ministerio de Educación y Cultura del PP tuvieron con él. “Lo llevaron todo a mis espaldas. Es como si quieres vender una casa que está alquilada y no se lo comentas al inquilino”. Bianco presume de haber sido cauto, pero no esconderse. “Acudí a las manifestaciones de los trabajadores y me gané la bronca del ministro. Todo se hizo con prisas y mal porque no había manera de trasladar al personal del teatro a una fundación”. No quiere decir que tal iniciativa sea imposible: “Como todo, es cuestión de voluntad política”.