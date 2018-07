Batman y Catwoman: la boda o el plantón del siglo

Bruce Wayne, el soltero de oro, el tipo que además de perseguir y cazar criminales en Gotham City, posee una fortuna gigantesca – el tipo que acabó con sus padres a la salida de la ópera podía ser un ladrón de poca monta pero tenía buen ojo – y no demasiada facilidad para el trato con el sexo opuesto – de hecho, toda mujer que se cruza en su camino, acaba decididamente mal –, ha llegado hasta el altar. ¿Cómo? ¿Y quién es la afortunada, o, en su caso, el afortunado? Durante años – desde sus inicios, allá por 1939 – se ha rumoreado que a Bruce le ha bastado siempre con Dick Grayson (Robin), pero Tom King, el guionista al frente de la serie hoy, ha querido seguir el camino propuesto por Grant Morrison y darle al viejo Bruce la tranquilidad de una pequeña familia y un romance, pero ¿con quién? Con la chica que hoy podría darle el plantón del siglo: Selina Kyle, también conocida como Catwoman, su enemiga más íntima, o la primera chica en la que se fijó, hace hoy 78 años, cuando se publicó el primer número de las desventuras oscuras del Hombre Murciélago.

¿El plantón del siglo? El pasado domingo, temiendo que en algún momento alguien, un alguien cualquiera que hubiera recibido un ejemplar anticipado, un librero o un periodista, se fuese de la lengua en Twitter, The New York Times publicó un polémico artículo en el que destripaba el esperadísimo número 50 de la nueva era de Batman, la que escribe King y dibuja el ilustrador de Pamplona afincado en Jerez Mikel Janín. “Es inevitable, ante tanta expectación, era obvio que iba a pasar algo así”, nos cuenta el propio Janín, la noche antes del macroevento que cambiará las cosas para siempre para que nada cambie en realidad – he aquí la máxima de todo universo superheroico: “Si no nada tendría sentido, ¿quién querría estar leyendo cómics de un Batman casado, con hijos, y sin tiempo para nada?”, reflexiona Janín –.

¿Pegará ojo? “Por supuesto. Lo mejor de este trabajo es que es tan estresante que no tienes tiempo de pensar en nada más que en lo que estás haciendo y ya hace mucho que dejé listo el número”, contesta el dibujante.

Supuestamente, y tal como cuenta The New York Times, Selina y Bruce debían casarse este mismo 4 de julio a las seis de la mañana (¡a las seis de la mañana!), la ceremonia debía ser íntima, con apenas dos testigos, y debía celebrarse en la Finger Tower. Pero las cosas no salen como uno y otro esperan, y la novia acaba dando plantón al novio. O no. Desde ECC Cómics, filial de DC en España, se pide paciencia, porque aún no está nada claro que las cosas sean así. No sería la primera vez que alguien escribe y dibuja más de un número para evitar este tipo de cosas. Pensemos, yéndonos un poco lejos, en los tres finales que se rodaron para Perdidos. ¿Y si la sorpresa mayúscula es que Batman y Catwoman se casan? “Sorpresas hay”, asegura Janín. Para empezar, dice, nos sorprenderán los invitados. ¿Estará por ahí Poison Ivy? ¿Llegará tarde Robin? ¿Llevará Alfred a Bruce al altar? ¿Se colará algún villano? Lo único que sabemos es que el Joker está enfadado porque no se le ha invitado, y planea interrumpir la fiesta. Ocurría en el número anterior, que se publicará en España en noviembre.

¿Que cuándo llegará la boda o la no boda de Batman a nuestras librerías? En diciembre. Sí, una larga espera. ¿Valdrá la pena? “Claro, es la boda del siglo”, dice Janín, que pasará a la historia de la historieta por haber diseñado el primer vestido de novio para Batman. “Es cierto que Batman se ha casado en historias alternativas, pero nunca en la línea regular”, dice. ¿Y cómo es el traje? Janín ríe. “Bueno, cuando me planteé la idea de cómo vestir a Batman para su boda se me ocurrió que, obviamente, como Bruce Wayne nunca tiene tiempo para nada y tampoco sabría qué hacer si lo tuviera, es que el traje lo eligiera Alfred, su mayordomo. Y como él es muy clásico, lo que le gusta tiene que ser muy clásico, lo que no desentona nada con Bruce Wayne, que precisamente es así porque se deja aconsejar por su mayordomo. Así que es un traje tradicional, muy en sintonía con el que Joëlle Jones ha diseñado para Catwoman”, dice. El número que Jones dedica a la elección del vestido de novia nos llegará justo después del verano, en septiembre.

Tom King, exagente de la CIA y hoy hombre fuerte, junto a Brian Michael Bendis, del universo DC “ha sabido llevar al personaje a su terreno, todo lo que hace es espectacular y muy personal a la vez”, dice Mikel. Consciente de que se enfrentaba a un número muy especial, “es cierto que te sientes un poco, mientras lo dibujas, como si estuvieras preparando una boda real: no puede fallar nada”, confiesa el dibujante, que cree, sin embargo, que esta “es una etapa más en la larga vida de Batman combatiendo el crimen en Gotham”, como lo ha sido siempre, porque en los cómics de superhéroes no existe “una continuidad real” sino la ilusión de esa misma continuidad. “Las historias que se cuentan no pueden permanecer, porque entonces se acabarían”, sentencia Janín. En cualquier caso, ahora no toca pensar a largo plazo, sino a un plazo cortísimo. Y la pregunta que puede tener la clave de lo que pasará en horas es: ¿está hecho Batman para los finales felices? Uhm. Se diría que no. Pero esperemos, ya no queda nada para descubrirlo.