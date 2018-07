Es difícil decidir cuándo darás el adiós definitivo a un viejo amigo. De hecho a dos. Si la muerte de Philip Kerr el pasado 23 de marzo fue un mazazo, la idea de que con él se marchaba su principal criatura, el detective Bernie Gunther, redondeaba la tristeza de la pérdida. La noticia de que el novelista dejaba por publicar una aventura del cínico pero honrado policía berlinés contemporáneo de los nazis mitigaba la pena, pero ahora, con el libro en la mano, Greeks Bearing Gifts,que ansío devorar, me encuentro ante la tremenda disyuntiva de cuándo leerlo, sabiendo que el día que dé la vuelta a la página 511, la última, se habrán acabado para siempre Gunther y la parte que quedaba de Philip.

Me compré la novela póstuma de Kerr, calentita, en la edición estadounidense, el 8 de abril en el aeropuerto de Atenas, con la gracia de pensar que era una buena despedida leérmela mientras viajaba por Grecia. La historia, con el trasfondo del exterminio de la comunidad judía de Tesalónica, transcurre en buena parte en localizaciones helenas, además de en Múnich. Pero aunque me asomé disimuladamente a algunas páginas —quién habría podido resistirse a ello, ¡he visto que sale el esquivo SS Alois Brunner!— , decidí guardarme el melancólico placer de la lectura completa para el verano (también he leído la siguiente frase de Bernie, de aperitivo: “A no ser que hables con Bertolt Brecht o Albert Einstein, nunca preguntes a un alemán que hizo durante la guerra”).

Me ha costado mantenerme firme en el propósito (me encanta hacer espoilers), pero es que las pasadas vacaciones estivales fui el más dichoso de los mortales en la playa leyendo las dos anteriores novelas, The Other Side of Silence y Prusian Blue, y me llena de ilusión repetir la feliz experiencia, aunque sea por última vez.

Unas palabras sobre Prusian Blue, que acaba de publicarse ahora en castellano (Azul de Prusia, RBA). Adelantarse con las ediciones en inglés, que por un lado farda, tiene su castigo: de no ser por mis ansias compulsivas de leer las novelas de Gunther ahora me quedarían no una sino dos. Y esa penúltima es de las muy buenas. La aventura transcurre en buena parte ¡en el Berghof!, el refugio de Hitler en los Alpes bávaros. En Instagram –la cuenta de Kerr la visitas hoy con suma nostalgia- pueden verse algunas fotos del autor en esos parajes. En Azul de Prusia, Gunther suelta una de sus frases antológicas: “Bueno, ¿por qué no ser nihilista? Uno ha de creer en algo”.

Decía que la novela póstuma de Kerr la voy a leer en vacaciones. La empezaré el 20 de julio. Es el día que comienzo mi merecida holganza pero también el del atentado contra Hitler que protagonizó el conde Stauffenberg. Hubiera sido bonito ver al detective enredado en la conspiración. Quedaba, ay, tanto III Reich para contar desde la apasionante perspectiva de Philip Kerr y de Bernie Gunther...