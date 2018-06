La actriz que siempre estuvo ahí

Allison Janney, con el Oscar.

Algunos comenzaron a saber quién era Allison Janney la noche del pasado 4 de marzo, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de la excéntrica madre de la patinadora Tonya Harding en Yo, Tonya. El suyo, sin embargo, no fue un premio inesperado. En los meses previos había conseguido el Globo de Oro y el BAFTA y era la gran favorita en su categoría. Además, Allison Janney no era ninguna advenediza. Su carrera se remonta a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. La vimos en títulos como Juno, Celebrity o Hairspray, entre otros, y también la recordamos haciendo de jefa de prensa en la serie El ala oeste de la Casa Blanca, un papel por el que fue nominada a los Globos de Oro en cuatro ocasiones y por el que ganó otros tantos Emmys. En 2013 estrenó la sitcom Mom, en la que interpreta a una madre con un pasado marcado por las drogas y el alcohol y por el que ha conseguido otras dos estatuillas de la Academia Norteamericana de la Televisión. En efecto, Allison Janney siempre ha estado ahí, al pie del cañón, aunque parezca que ahora se ha hecho definitivamente visible.

Este sábado, día 30 de junio, los espectadores de TCM tienen una cita con Allison Janney gracias a una nueva entrega de Una vida en imágenes, el programa producido por la Academia Británica de Cine y que TCM emite en exclusiva para España.

A lo largo de la entrevista, presentada por la periodista Francine Stock, la actriz norteamericana recuerda los comienzos de su carrera artística. “Creo que no elegí ser actriz hasta que fui a la Universidad. Estudié en Kenyon College. Construyeron un teatro precioso en el campus, pero no rellené la solicitud para ingresar. Fue una amiga mía, Allison Mackie, quien lo hizo y la envió por mí. Así fue como acabé yendo al teatro y estudiando”.

Allison Janney nació en Ohio en 1959. Es alta, mide 1,83 metros, algo que, según ella, ha condicionado su carrera. “Me daban papeles de mujer de 40 a los diez años”, afirma entre bromas durante la entrevista. A los 38 años, después de pasar por infinidad de obras teatrales y pequeños papeles en la televisión, su carrera comenzó a despegar. “Fue gracias a mi amigo, el actor Stanley Tucci. Él escribió una película titulada Big Night y me pidió que hiciera un papel”, rememora agradecida. Eso ocurrió en 1996. Después vinieron títulos como Juno: “Solo con leer el guion ya supe que iba a ser genial, algo único, aunque no sabía si eso se traduciría en un éxito de taquilla”,

De Yo, Tonya, la película que la ha catapultado a la fama, afirma que lo que más le atrajo fue la figura de la patinadora y la relación endiablada que tiene con su madre. Además, su personaje tenía que enfrentarse a un reto insólito: aparecer en muchas escenas con un periquito posado sobre el hombro. “Había actuado con muchos animales, pero nunca con un pájaro. Es otro nivel”, dice. “Quería que pareciera que llevábamos mucho tiempo juntos, así que pensé: ‘Debo de estar harta de verlo y no inmutarme haga lo que haga’. Y fue como si el pájaro dijera: ‘¿Sí? Ahora verás’. Y se dedicaba a hurgarme en la oreja. Creo que me ayudó con la actuación porque me ponía de mala leche. Se lo debo todo a ese pájaro. En serio”.

Su vida, a pesar de su reciente éxito, no ha cambiado. “Este premio es extraordinario, pero sobre todo estoy feliz por tener trabajo. Mañana me despertaré temprano porque tengo que rodar la serie Mom”, decía ante los periodistas después de ganar el Oscar. Y en eso sigue, como si los galardones y elogios no le afectaran lo más mínimo, sabiendo por propia experiencia que la suya es una carrera larga y de fondo.

Además, antes y después de la mencionada entrevista. los espectadores de TCM podrán ver su trabajo en dos conocidos filmes: Las horas, largometraje dirigido por Stephen Daldry y que protagonizaron Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore, y Criadas y señoras, con Emma Stone, Viola Davis y Octavia Spencer en el reparto.