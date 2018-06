Estreno del nuevo videoclip de Ed is Dead

Your Last 48 hours Reworked es la reinterpretación completa del segundo álbum de Ed is Dead Your Last 48 hours, que estará disponible el próximo 29 de junio en todas las plataformas digitales.

#YL48H Reworked es la particular visión de varios autores diferentes sobre la temática que da nombre al disco conceptual, ¿Qué harías si te quedaran 48 horas de vida?

O mer, Piek, Skygaze, Dub Elements, North State, EdOne, Clara Brea, BSN posse, Vlack Motor y el propio Ed is Dead han sido los creadores de un álbum completamente nuevo basado en #YL48H de Ed is Dead, deconstruyendo cada tema para generar un nuevo discurso musical.