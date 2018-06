“En Argentina somos las frikis del pop”

Las nuevas Miss Festivales de la temporada son Ani Castoldi (32) y Marina La Grasta (39), un dúo argentino con nombre mediterráneo: Ibiza Pareo. Ambas llevan cuatro años revitalizando la escena pop local y con su segundo trabajo (Bailemos Juntas) se han hecho un hueco más allá de sus fronteras. Todo gracias a su tremenda dosis de realidad musical. Llevan desde 2014 sin parar de tocar en directo y uno de sus últimos shows se ha producido en el 25 aniversario del Sónar de Barcelona, concretamente en la versión diurna del festival —mi favorita—. Allí, en el escenario Sónar XS -decorado con una cabeza de caballo- protagonizaron una vendetta de las buenas: la de la escena underground.

Ibiza Pareo surge de la unión de dos proyectos musicales, el que tenían sus integrantes por separado. Ani terminó tocando la batería para Marina y ahí surgió la química musical: "yo hacía algo más electrónico y ella algo más roquero, habíamos conectado un montón y decidimos seguir haciendo música juntas. Empezamos a improvisar y salieron un montón de temas". En ese preciso instante se confirmaron como banda sin nombre. Sus amigos fueron los encargados de bautizar este nuevo proyecto musical: "nos dijeron que sonaba muy mediterráneo, por eso nos llamamos Ibiza Pareo. Es muy musical y dice muchas cosas porque Ibiza además de playa es un montón de fiesta electrónica".

A ellas les gusta fluir, pasaron de vivir juntas a hacer música para tocar mientras cocinaban, su motivación fue el simple hecho de hacer temas para ellas sin importar el género musical o si iban a funcionar. Marina, la voz principal deja claro que cuando surge algo no hace falta darle tantas vueltas: "a veces pasa que con otros proyectos no avanzas por más que le pongas ganas, y otras, todo surge de forma mágica". Desde este momento hasta hoy, Ibiza Pareo ha publicado dos discos, el primero con un título homónimo, y el último con un nombre muy revelador: Bailemos Juntas. Este último publicado en 2018. Ani desvela su secreto: "No sé que hace la gente que no sale a bailar, a nosotras nos hace falta porque es una sensación hermosa y este disco es nuestra forma de compartirlo".

En su trayectoria han adquirido mucha experiencia en tocar en vivo: "nunca hemos dejado de tocar, todos los meses contamos con varias fechas, hemos pasado por Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos, México, España...". Y así de eficientes son con sus canciones: "Tuya nos llevo una tarde, las canciones nos salen muy fluidas. La mayoría de letras están inspiradas en la vida cotidiana, en salir a bailar y que te guste alguien, en ese momento". No les gusta forzar nada, así que cuando las cosas se complican lo descartan. Ani sabe que son muy directas en sus temas y no le cuesta admitirlo: "¿Qué otra forma hay de decirlo? Algunos se extrañan porque digamos bailemos juntas en lugar de juntos o que hablemos de si te gustan las chicas. Nunca se me ocurrió ocultar quién soy o como vivo, qué siento o como disfruto".

Una de las influencias de Ibiza Pareo es ABBA, la banda sueca es para ellas una de las mejores bandas de la historia. Ani y Marina hablan de que la vida les puso delante a los autores de Chiquitita: "Nos regalaron un DVD con la historia del grupo, nos gustaba de hace tiempo pero durante la grabación del primer disco estuvimos semanas viendo vídeos y entrevistas de ellos, fue una revelación". Dicen que la principal razón de este flechazo es que a los suecos la música también les sale desde el corazón: "ellos decían que si sentían que el tema era bueno se merecía ser de ABBA y eso encajaba perfectamente con nosotras". Pero si hay alguien detrás de Ibiza Pareo es Miranda!, los reyes del pop en Argentina. Ale Sergi ha participado en una de sus canciones, Loba de Noche, pero su rastro se deja ver en todo el álbum. Marina reconoce que se sienten muy identificadas con su forma de ser sobre el escenario: "Se divierten en vivo y si hay algo que siempre decimos es que hay que divertirse".

Ibiza Pareo se siente parte de la escena underground de un Argentina muy roquera donde Miranda! es el único referente pop: "nosotras somos muy alternativas, somos las frikis del pop en nuestro país. Allí no hay término medio, está lo mainstream y el under". Cuando alguien busca encasillarlas encuentran un estilo que predomina: el electropop sofisticado. Eso sí, reconocen que no se sienten atadas a ningún género musical: "Cuando te atas a una etiqueta cierras otras posibilidades. Preferimos sentirnos libres, si sale desde un lugar sincero no importa que sea un tema folclórico o un tango". Son tan auténticas que editan sus propios vídeos: "A veces, por esperar a los demás dejas de hacer cosas. Es más importante que exista y somos muy hazlo tú mismo, nos gusta estar en todos los roles y sabemos muy bien lo que queremos". Está claro que a ellas nadie las frena.

A la hora de trabajar, Ibiza Pareo se rodea de hombres y mujeres indistintamente: "nunca nos pesa el género de la persona sino el arte, trabajamos mucho con mujeres pero de forma natural. Somos feministas y a veces te sientes discriminada solo por ser mujer, pero sería estúpido hacer lo mismo con los hombres". Ellas también han opinado sobre No Callem, la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para visibilizar los abusos sexuales en festivales y eventos masivos: "estamos en 2018, no es normal que nos maten y nos violen. Una debe poder hablar de todo esto y todas tenemos mil historias que contar al respeto".

Y sobre la situación de la industria musical las argentinas tienen claro que cosas cambiarían: "hay que darle más bola a las bandas emergentes, en Argentina siguen los mismos de siempre, debe haber más paridad y que los espacios no estén reservados al mainstream. Sería buenísimo acabar con el muro que separa a los de arriba y a los de abajo". Precisamente el reggaetón es uno de los géneros de moda en el mundo y ellas aprecian su ritmo pero no sus mensajes: "sus letras son un horror, dicen cosas espantosas y machistas, se puede hacer algo distinto con ese ritmo tan bueno".