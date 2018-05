Javiera Mena: “Siempre intento poner énfasis en trabajar con chicas”

Javiera Mena (Santiago de Chile, 1983) ha publicado recientemente ‘Espejo’, su cuarto disco, y lo hace cuatro años después de su último trabajo, ‘Otra Era’. Para celebrar la fiesta del cuarto aterriza en España con ganas de pisar festivales, donde presentará sus 10 nuevas canciones. La primera parada es la cuarta edición del Festival Tomavistas, una cita musical que se celebra los días 25 y 26 de mayo en Madrid. Descubre más sobre esta coincidencia numérica y repasa la carrera de la cantautora chilena desde la publicación de su primer álbum, ‘Esquemas Juveniles’, en el año 2006.

Pregunta. Esta entrevista es parte de la iniciativa Miss Festivales y busca visibilizar a las mujeres en la programación de estos eventos ¿Cuál crees que es la causa de que el porcentaje de artistas femeninas en estos eventos sea tan bajo?

Respuesta. Es un reflejo de la historia. En todos los lugares en los que exista el poder y el liderazgo que supone estar encima de un escenario va a haber menos mujeres. En los festivales se ve más evidente porque estás más expuesta, pero si vas a un laboratorio o a una escuela las mujeres siempre son minoría. Nosotras —entendidas como líderes— siempre somos minoría en la sociedad.

P. Con el lanzamiento de Espejo vas a recorrer España a través de grandes festivales y eres de las pocas mujeres que se ubica en la parte alta del cartel ¿Tocar en festivales es la nueva moda?

R. Tocar en festivales me beneficia porque me puedo mover por diferentes lugares y porque lo hago ante un público que no vino a verme específicamente a mí. Me encanta porque en Chile no hay tantos festivales como en España.

P. Tus directos están cargados de baile ¿Tu música es más para mover mentes o para mover cuerpos?

R. Ambas. Me encanta que la gente puede moverse y a la vez escuchar las letras y la poesía de las canciones.

P. Eres una cantautora chilena con más de 90.000 seguidores en Spotify ¿Crees que has revolucionado el concepto de compositora?

R. No sé si lo he revolucionado, pero si he hecho algo diferente. He hecho canciones propias en un formato pop, que con frecuencia es un género que se asocia a un producto, a algo no tan de autor. He mostrado algo diferente en el panorama pop femenino, que tiende más a ser un producto de marketing.

P. Cuando la gente escucha Espejo inevitablemente lo compara con Mena y Otra Era ¿Cómo podemos entender este último trabajo dentro de tu carrera?

R. Me gustaría que se escuchara sin compararlo, aunque las comparaciones son muy humanas. Haría el ejercicio de hacerlo como si fuese la primera vez y escuchar las canciones varias veces, porque creo que es un disco en el que vas entrando poco a poco.

P. Has dicho que tu último disco es un reflejo de tu momento tranquilo ¿Con qué soñaba Javiera Mena hace 10 años y a que aspira hoy por hoy?

R. Sueño con lo mismo: tener una carrera larga basada en la música. Tener un buen estudio —que lo estoy armando ahora mismo— y poder dedicarme a lo que me apasiona. Supongo que la diferencia es que ahora sueño con mantenerme en el tiempo, algo que no es fácil.

P. Javiera Mena siempre ha visibilizado el papel de las mujeres en sus shows y se ha quejado del machismo cuando correspondía ¿En qué punto estás en la lucha por la igualdad?

R. Ahora estoy en un punto de conciliación. Tengo a dos chicos en mi banda y valoro mucho el trabajo masculino, del mismo modo que tengo muchos ídolos que son hombres. Pero, siempre intento poner énfasis en trabajar con chicas. En una situación de poder como la mía en la que puedo escoger, casi siempre opto por trabajar con chicas en mi equipo porque prefiero el camino del cambio.

P. Sacas disco cada 4 años “por casualidad” ¿Cuándo sabes que estás lista para sacar nuevo material?

R. Sí, es una casualidad. Me gusta que haya sido así porque queda divertido. Es difícil para mi hacer discos, sobre todo porque estoy en todos los procesos creativos, por eso me demoro, pero intentaré tardar menos para el próximo. Le doy muchas vueltas a todo.

P. En la música latina los hombres son los abanderados del reggaeton y las mujeres ocupan un lugar secundario ¿En este disco te has acercado al género?

R. Por más que use ritmos del dembow, que está presente en el reggaeton, mi cadencia y mi forma de cantar no tienen nada que ver con ese género. Tampoco las letras, que normalmente hablan de sentirte superior a los demás, de ostentar, de idolatrar y de aplaudir a una mujer guapa. Mezclo elementos de la música latina y los desarmo, no creo que eso sea muy mainstream. La cultura mainstream quiere ese tipo de letras reggaetoneras, bueno, no sé si las quiere o se las dan, pero mis letras no van por ahí. Mi producto va hacia un lado más femenino y toca otras emociones, no solo el sexo y la añoranza o la posesión de pertenencias. Lo mío es mucho más metafórico, el reggeaton es más directo.

P. La gente habla de que te has vuelto menos ochentera, que te has acercado a los noventa en algunas canciones ¿Qué influencias tiene Javiera Mena?

R. Siempre he estado muy influenciado por el pasado. Los ochenta y los noventa me han influido mucho, como en Luz de piedra de luna. Las influencias vienen tanto del pasado como del presente. Me gusta mucho el pop japonés, la música de Brian Eno. Tengo muchas porque soy muy melómana, pero nunca voy a abandonar mis lo ochentero, es la época de mi niñez y eso se nota en canciones como Todas aquí, o Alma.

P. Los sintetizadores están de moda y aportan ese grado de modernidad que todo el mundo necesita para volver al presente ¿Qué sonidos van más contigo?

R. Trabajo mucho con el ordenador, que es el instrumento que más domino. Me encanta la riqueza de timbres que te pueden dar tanto los sintetizadores virtuales como los analógicos. Mi sonido va por ahí, por esa experimentación, siempre busco encontrar un sonido cálido en algo que aparentemente es frío.

P. Cuando creas una canción ¿A quién le cantas, y sobre todo, cómo te imaginas a alguien que va a escuchar ese tema?

R. Creo que yo, y todos los artistas, a pesar de pensar que le hacemos una canción a alguien, siempre estamos pasando todo por nuestro filtro mental. Cuando genero canciones, que a la vez es un arte para generar emociones, la principal ‘evaluadora’ soy yo. A raíz de esto pienso si les va a emocionar a los demás. Esta es la apuesta, saber si esta emoción que estoy sintiendo yo la sentirán los demás. Todo parte por el mero placer de que primero me emocioné a mí.

P. Has pasado de ser independiente a Sony y mucha gente hace el camino inverso ¿Qué supone este cambio en tu carrera y cómo lo enfocas?

R. MI firma con Sony tiene que ver con la inquietud de saber como era estar con una discográfica. Nunca había estado con una y además vi que ellos valoraban mucho mi trabajo artístico tal cual era, no querían cambiarme y convertirme en una superventas. Siento que la alianza que tengo con Sony pasa por potenciar lo que tengo, pero no hay un gran cambio en lo artístico.

P. Festival de Viña del Mar, Lollapalooza Chile, Vive Latino, Corona Capital… ¿Dónde más te gustaría actuar?

R. Me gustaría seguir explorando los territorios que ya conozco, que son Latinoamérica y España. No tengo ninguna ambición de conquistar el mercado anglosajón. Me gustaría por ejemplo conectar más con Brasil, quiero enriquecerme más con sus ritmos.

P. Cuando escucho a Javiera Mena siento que me entiende ¿Crees que tus letras conectan con todo el mundo o es más una cuestión particular?

R. Intento tener una conexión con el que me escuche. Generar un espacio acogedor y entenderlo como canción. A veces el mundo en el que vivimos es bastante cruel y oscuro y para mi, poder generar un espacio de 3 minutos y medio o uno de 40 en el que alguien puede sentarse y sentir es el mejor regalo. Cuando me dicen tu disco me sirvió en un momento difícil, es el momento en el que siento que estoy triunfando. Más que un premio o estar nominada.

P. Tienes casi 200.000 seguidores en tu página de Facebook pero no te gustan mucho lasredes sociales, prefieres meditar ¿Entiendes el mundo en el que vivimos?

R. Al ser un ente creativo a veces me matan parte de la creatividad. Me doy cuenta que me paso 30 minutos en Instagram y me sorprendo. Me gusta ser de una generación que es millennial y que también es de la Generación X, que no tuvimos acceso a Internet. Me siento parte de una masa crítica que analiza y que ve que hay cosas en la sociedad que nos hacen mucho daño. Olvidamos que el aburrimiento, el estar sentado, hacer ejercicio o meditar —todo muy milenario—, puede ser más productivo para tu cabeza y para tus cualidades cognitivas, que son las que se pierden con la hiperconectividad.