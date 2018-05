“Lo de que el reggaetón no es música y es machista ya aburre”

Hay artistas que no pasan desapercibidas y MS Nina, o Jorgelina Andrea Torres (Argentina, 26 años), es una de ellas. Por eso y porque este fin de semana actúa en el festival WARM UP de Murcia, entrevistamos a la primera Miss Festivales de la temporada. Una iniciativa con la que buscamos visibilizar y aumentar la presencia de las mujeres en los festivales españoles, un terreno donde los hombres son los cabezas de cartel.

MS Nina cuenta con temas como Reinas, Duele o Traketeo, canciones bailables donde muestra historias personales y dramas inventados. Reconoce que no es fan de nadie y que le gustan los festivales: "cuando vas a un festival muchas veces no conoces a algunos artistas y descubres que te gustan, seguro que habrá gente que no sepa quién soy y allí me verá".

Lo cierto es que su verdadero lugar de residencia está en Internet, el lugar donde la mayoría de gente ha conocido a esta artista de origen latino. Una de las razones fundamentales: haber puesto ritmo a uno de los anuncios más pegadizos y virales de los últimos tiempos, el de Chicfy. Sí, ella es la intérprete de la banda sonora del Claro que sí guapi, una coletilla nacional que fue número uno en Spotify y que MS Nina ve como "una buena historia que contarle a sus nietos".

MS Nina sabe el papel que las redes sociales juegan en su carrera: "sin ellas no existiríamos ni la mitad de artistas. Hay que aprovechar esta posibilidad para estar en contacto con el público". Una experiencia que le encanta compartir: "animo a la gente que suba sus cosas, siempre puede haber alguien que te escuche o te siga en algún lugar de este mundo". A ella le encanta Twitter: "la utilizo para quejarme y decir lo que pienso". La autora de Tu Sicaria reconoce que maneja sus propias cuentas, donde muestra muy poco de Jorgelina: "no suelo poner nada de mi vida privada".

La inspiración no siempre está ahí y los artistas como MS Nina lo admiten: "a veces tienes creatividad y a veces no, ahora estoy arrancando y quiero sacar un tema para antes de verano". Nada es perfecto, la imaginación no siempre se deja querer y la artista sabe que aunque es un poco desastre, le gustaría ser más ambiciosa. En este vaivén, ella asegura estar relajada: "busco ser feliz y viajar gracias a la música y trabajar el día de mañana tranquila y sin jefe. La vida no es tan complicada, la complicamos con cosas que no son tan importantes".

La reina del reggaetón

MS Nina es una de las pocas mujeres que tienen un lugar en el mundo del reggaetón, un género donde los hombres son los auténticos protagonistas. A pesar de ser una de las pocas representantes que han logrado hacerse un hueco y que sus verdaderos inicios fueron obra de nombres como Lorna, ellos son los reyes de un movimiento en el que "terminas adquiriendo carácter". Una realidad que sabe que ocurre más allá de la música: "lo viven todas las mujeres en todos los trabajos y en la calle".

La cantante se muestra contundente cuando le menciono todas las críticas que genera habitualmente el reggaetón, un estilo musical que aunque es el más escuchado en España y América Latina, cuenta con muchos haters: "la mayoría de la gente es hipócrita, se hace la dura y luego baila Daddy Yankee a las cuatro de la madrugada como una loca. Lo de que esto no es música y es machista ya aburre. Todos los géneros de música tienen letras así".

MS Nina es muy barroca, su exceso va implícito en todas sus facetas artísticas —pinta, crea collages virtuales y montajes de lo más llamativo—. Cuando le pregunto si cree que la gente siente pudor por su atrevimiento a la hora de crear es tajante: "no sé porque la gente se asusta con los culos, es como los que critican como se viste alguien y le dicen puta. Los que tienen estos prejuicios están reprimidos. Hay cosas peores en el mundo como para alarmarse por un culo o unas tetas". Para eso tiene un remedio, hacer canciones. Cree que si fuera una canción de los Rolling Stones no pasaría nada, pero "es reggaetón y esto parece lo peor del mundo".

MS Nina admite que le hubiese gustado estar detrás de La Gasolina, uno de los éxitos más importantes del género. Un estilo musical en crecimiento absoluto que da ritmo a la mayor parte de los éxitos que se componen hoy en día. Los temas más reproducidos en YouTube y grandes eventos como el Mundial de fútbol suenan a reggaetón, por eso, y a pesar de no amar este deporte, MS Nina accede a crear un estribillo de cara a la gran cita deportiva de este verano: "No me gusta, pero haré una fácil y estúpida: Hey papi méteme el gol gol gol, yo te doy mi corazón, zón, zón". Quién sabe si será la próxima canción del verano...