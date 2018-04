Con esta 'playlist' de Elyella inauguramos la temporada de festivales 2018

Ya no queda nada para que suene la mejor música en directo en cada rincón de España porque la temporada alta de los festivales ha llegado para quedarse hasta octubre. El último fin de semana de abril inaugura la época más festiva del año con la celebración del primer gran evento de 2018: el Viña Rock. Y por tercer año consecutivo lo celebramos con la playlist más festivalera que existe, la que Elyella djs hace para Miss Festivales en Spotify. Con esta selección de canciones y el lanzamiento del Festibook —la Biblia del festivalero— queda inaugurada de forma oficial la pasarela primavera-verano de los festivales de música en nuestro país.

Entre los temazos que Elyella ha incluido en esta selección musical actualizada se encuentra su nuevo single en colaboración con Viva Suecia y editado por Vanana Records. Todo Lo Que Importa es la cuarta creación de Lovers, el primer EP de los djs más festivaleros, que cuenta con una edición especial en vinilo desde el 16 de abril: "Ya habíamos bailado a Viva Suecia muchas veces en nuestras sesiones, pero esta vez queríamos hacer algo nuevo, algo que tuviera el alma de los dos mundos". Con esta canción Elyella nos quiere mostrar otro de los lados que les quedaba por enseñar, su amor por el indie nacional y cantado en castellano y qué mejor manera que hacerlo con una de las bandas del momento. Con esta apuesta dejan muy claro qué quieren y qué simbolizan: "Este puede ser el single que mejor nos define pues es todo un alegato al verdadero romance entre el indie y la electrónica".

Lovers también incluirá sus anteriores hits: Magic, This Is Now y Get Away. Pero ELLA y el MØNØ son eso y mucho más, porque esta pareja musical lleva años pisando a lo grande algunos de los mejores festivales nacionales y se atreve con todo. Sus sesiones son confeti y baile ya son populares en el universo festivalero, por eso, se han encargado de cerrar eventos como el Arenal Sound o el FIB, y la gran cita del año, el Mad Cool, les ha incluido en el cartel de su próxima edición. De momento, este 2018 también podrás disfrutar de ellos y su música en festivales como el WARM UP, En Órbita, Low Festival, PortAmérica, Cooltural Fest y Oh, See! Fest.

Festival Feelings Never Dies es una playlist pensada especialmente para festivaleros donde encontrarás lo último de Franz Ferdinand, Chvrches, Arcade Fire, La Casa Azul o Portugal. The Man, y más de dos horas y media de canciones muy Elyella. Escúchala aqúi.