Guía para el festival Tomavistas 2018: horarios, entradas y cartel

The Jesus and Mary Chain con los cabezas de cartel del Tomavistas.

El festival Tomavistas celebra los días 25 y 26 de mayo su cuarta edición con un cartel de lujo liderado por Ride, Django Django, The Jesus and Mary Chain y Los Planetas. Este es uno de los festivales con más encanto de Madrid, un ecosistema mágico solo apto para melómanos que se celebra en un espacio natural y tranquilo como el Parque Tierno Galván. Aquí se reúnen más de diez mil animales de ciudad para celebrar la primavera, un punto de encuentro para los amantes del indie nacional en internacional. Además de la programación principal, este año el Tomavistas también contará con un cartel secreto en el espacio Four Roses, donde actuarán artistas como Laura Put, WAS, Abraham Boba o Trajano DJ set.

Cartel y horarios

Viernes

El Parque Enrique Tierno Galván abrirá sus puertas a la mejor música el viernes 25 a las 16:30, y el Escenario Tomavistas es el encargado de inaugurar la tarde de la mano de The Zephyr Bones y su luminoso pop beach wave, a las 16:55h. Por las mismas tablas pasarán también La Plata (17:55), Disco Las Palmeras! (18:55), Iseo & Dodosound with The Mousehunters (20:25), Belako (21:45), Javiera Mena (23:30) y los siempre aclamados Novedades Carminha (01:10h).

Sobre el escenario principal Four Roses los primeros protagonistas son los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado (19:35h). Les tomará el relevo el rock de los emblemáticos Superchunk (21:00h), Ride (22:30h) y el increíble directo de Django Django (00:15). Los irresistibles ritmos de La Casa Azul ponen el cierre perfecto a este primer día de Tomavistas, a partir de las 02:00h.

Sábado

Más madrugadora es la jornada del sábado 26, que adelanta su apertura a las 12:00h. Los primeros en caldear el ambiente sobre el Escenario Tomavistas son los jóvenes y prometedores Texxcoco (12:40h), seguidos por artistas de la talla de Chöe's Clue (13:30h), La Bien Querida (14:30h), Tulsa (15:40), Kokoshca (16:45), Melange (19:15), Perro (21:10), Pony Bravo (23:05) y Princess Nokia (01:00h).

Altin Gün llenará de folk y psicodelia el Escenario Four Roses, a partir de las 17:20h. Le sigue el sup pop de Chad Vangaalen (18:30), el esperado regreso de The Jesus and Mary Chain (22:00h) y la siempre adictiva música de Los Planetas (23:55). El pop electrónico del alemán Roosevelt (02:00) pone el broche de oro a una edición de Tomavistas que sin duda será inolvidable.

Entradas

Los abonos se pueden conseguir por 80 € más gastos y las entradas de día están a la venta en la web por 45 € las del viernes y 50 € las del sábado. Los menores hasta 10 años podrán acceder gratis y los tickets para niños de 11 a 15 años se pueden adquirir por 10 €. También está disponible un paquete familiar para el sábado: dos adultos + hasta dos menores hasta 15 años por 85 €.

Transporte

Vialways es una nueva forma de llegar al festival. Esta app ofrece un servicio de transporte de ida y vuelta compartido, en taxi o en autobús.

En metro: la parada más cercana es Méndez Álvaro.

En autobús: Las líneas de autobús son: L152, L102, L148, L156 y

En Bicimad: Las estaciones más cercanas son: 118, 119, 164 y 165.

Moneda oficial

Un año más los Tuents by Tuenti serán la moneda oficial de Tomavistas y cada tuent costará 3 euros.