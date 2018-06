No era justo. Fue muy duro perder la inocencia en Netflix con la cancelación de Sense8. La serie de las hermanas Wachowski tenía una sólida base de seguidores, que no pudo más que revolverse en contra de ese final inesperado e inconcluso. Fue en junio de 2017 y hubo quejas. Muchas. Con esa cancelación, tras dos temporadas y 23 capítulos, descubrimos que Netflix podía ser igual de frío y calculador con las audiencias que Telecinco. Argumentaron que cada capítulo, rodado en decenas de localizaciones, costaba de media nueve millones de dólares (unos 7,2 millones de euros). Nunca desvelaron la audiencia que arrastraba. Puede incluso que el fenómeno fan que acompañaba a la serie les sorprendiera Quizás por eso, o porque sabían que no estaba bonito dejar huérfanos a millones de sensaters, concedieron grabar un capítulo final de 2,5 horas de duración y que se estrenó el pasado 8 de junio. Netflix decidió dar un cierre digno a una de sus producciones más gourmets.