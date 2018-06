Así es ‘Un pequeño favor’, con Blake Lively y Anna Kendrick

Anna Kendrick y Blake Lively, en 'Un pequeño favor'

Paul Feig, el director de Cazafantasmas, La boda de mi mejor amiga o Cuerpos especiales, todas comedias, se pasa al thriller con Un pequeño favor, película que cuenta con dos de las actrices en alza en Hollywood: Blake Lively (Café Society, El infierno azul o El secreto de Adaline) y Anna Kendrick (la serie Dando la nota y Up in the Air). Kendrick encarna a Stephanie, una madre videobloguera en un pequeño pueblo estadounidense que intenta desentrañar el misterio que rodea a la desaparición de su amiga, Emily (Lively), una multimillonaria de la que previamente tampoco sabía mucho. Un pequeño favor se estrena en España el 28 de septiembre y aquí adelantamos el tráiler.