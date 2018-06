John Lasseter abandona Disney

El jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, abandonará oficialmente esos cargos a finales de año, ha informado en un comunicado The Walt Disney Company. Hasta entonces Lasseter, de 61 años, permanecerá en la compañía con un nuevo cargo de consultor.

En noviembre del año pasado, Lasseter anunció que se tomaba una excedencia de su cargo de seis meses tras reconocer comportamientos fuera de lugar con los que se había propasado con su personal. “Los últimos seis meses me han brindado la oportunidad de reflexionar sobre mi vida, mi carrera profesional y mis prioridades personales”, ha asegurado Lasseter. “Mientras sigo dedicado al arte de la animación e inspirado por el talento creativo en Pixar y Disney, he decidido que a finales de este año será el momento adecuado para comenzar a centrarme en nuevos desafíos creativos. Estoy extremadamente orgulloso de lo que dos de los estudios de animación más importantes y prolíficos han logrado bajo mi liderazgo y agradecido por todas las oportunidades de seguir mi pasión creativa en Disney”.

En noviembre ya pidió perdón: "Me disculpo profundamente si os he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma", dijo Lasseter en un memorando dirigido a sus trabajadores. "No importa cómo de inofensiva fuera mi intención: todo el mundo tiene derecho a establecer sus propios límites y que se respeten", añadió.

Conocido por ser el gran cerebro detrás de Pixar así como una de las figuras mundiales más importantes del cine de animación, Lasseter es el director de Toy Story (1995), Bichos, una aventura en miniatura (1998), Toy Story 2 (1999), Cars (2006) y Cars 2 (2011).

En los últimos años ha trabajado principalmente como productor y en esta labor figura en Coco, la ganadora de dos oscars en la pasada edición de los premios de la Academia de Hollywood, y que ilustra la visión de la muerte en la cultura mexicana. Su última labor en ese cargo, Los Increíbles 2, de Brad Bird, se estrenará en EE UU el próximo día 15 y en España el 3 de agosto.

Según The New York Times, Jennifer Lee, la codirectora de Frozen, asumirá la nueva dirección creativa de Walt Disney Animation, y Pete Docter, director de Del revés, verá “incrementadas sus responsabilidades” dentro de Pixar.