Un minuto con…

No hay nada más valioso que el tiempo. Este pensamiento asaltó a la galerista Oliva Arauna en una semana de mudanzas. Paradójicamente, entre cajas y maletas, todavía sacó unos segundos para imaginar un original proyecto que ve la luz ahora. “Se han podido hacer cosas parecidas, pero subastar el tiempo en abstracto no se ha hecho nunca”, afirma. Desde que Arauna cerró su galería de arte en 2015, no ha dejado de colaborar en diferentes proyectos artísticos. Así que esta Subasta de Tiempo llega junto a El Instante Fundación, que acogerá una cena de gala este jueves en la que se realizarán las originales pujas.

El funcionamiento es simple: personalidades que donarán 25 minutos de su tiempo al mejor postor. El precio de salida de cada subasta será de 1.000 euros y la recaudación irá a proyectos de investigación de la propia fundación y a ONG elegidas por los donantes. Entre estos hay políticos como Felipe González, Manuela Carmena o el expresidente de Colombia Belisario Betancur; investigadores como Mariano Barbacid; emprendedores como Bernardo Hernández; y numerosos representantes del mundo del arte como Manuel Borja-Villel, Michelangelo Pistoletto o Vicente Todolí.

Quienes ganen cada puja, que podrá hacerse también a distancia, recibirán un certificado. Esto les garantizará, en caso de hacerlo efectivo, una charla de 25 minutos con el donante. ¿Qué pediría la organizadora de la subasta al artista Luis Gordillo? ¿De qué hablarían la escritora Almudena Grandes y el periodista Iñaki Gabilondo? EL PAÍS ha reunido a los cuatro para que nos presten, en el vídeo de arriba, un minuto de su preciado tiempo.