Harvey Weinstein, acusado formalmente de dos cargos de violación y uno de agresión sexual

El gran jurado de la corte penal de Nueva York ha decidido este miércoles acusar formalmente a Harvey Weinstein por los dos cargos de violación y uno de agresión sexual presentados la semana pasada por el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance. El productor de Hollywood, que está en libertad bajo fianza, fue arrestado hace cinco días, tras entregarse voluntariamente a la policía. El empresario niega estas acusaciones.



Weinstein ha optado esta mañana por no testificar ante el gran jurado. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, al considerar que se le "negó injustamente" el acceso a información "crítica" sobre el caso que necesitaba para su defensa. También ha señalado en una nota de prensa antes de la vista prevista para este miércoles que se declinó su solicitud para aplazarla, lo que le impidió disponer de tiempo suficiente para prepararse.

La identidad de una de las mujeres por las que el productor es acusado de violación en primer y tercer grado se mantiene en secreto. Esta agresión sexual se produjo en 2013, según los cargos presentados el pasado viernes por la fiscalía. El abogado de Weinstein asegura que su cliente mantuvo una relación "sexual consentida" con ella que duró diez años. La otra víctima es Lucía Evans, a la que forzó a realizarle una felación en 2004 en su oficina.

Harvey Weinstein se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel por los tres cargos penales de los que se le acusa. El que fuera una de las figuras más poderosas en el mundo del cine fue denunciado públicamente por más de 75 mujeres desde que el pasado octubre una investigación de la revista The New Yorker y otra paralela en The New York Times revelara una conducta sexual abusiva que se remontaba cuatro décadas.

Este pasado martes, el abogado de Weinstein estuvo reunido cerca de hora y media en el tribunal con el equipo de la fiscalía y el juez. El contenido de la discusión es confidencial. Pero en una rueda de prensa a la salida, Ben Brafman insistió que su cliente iba a declararse “no culpable” y dijo que se estaba creando un clima que va a impedir que pueda tener un juicio justo si no lograba que se desestimara el caso.

“La presión que se ha puesto sobre el fiscal”, insiste el letrado refiriéndose al movimiento #MeToo, “es inapropiada, no tiene precedentes y me preocupa”. Brafman asegura que Weinstein mantuvo la relación con la mujer que le acusa de violación después de la fecha que se indica en los cargos. Asegura que el productor, de 66 años de edad, se muestra “confiado, positivo y trabajará duro para limpiar su nombre”. Esta publicidad, admitió, “le daña”.