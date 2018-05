Escuchar óperas por teléfono a finales del XIX y otros secretos del Teatro Real

El libro Sangre, poesía y pasión dedica también unas líneas a la fusión de El Teatro Real y el de la Zarzuela, una noticia que generó una oleada de críticas. "Parece que la Zarzuela no ha hecho ópera nunca y no es verdad. Tengo la seguridad de que en un año o dos todo el mundo se convencerá de que tenía sentido, de que no se va a perjudicar a los trabajadores y que se va a proyectar internacionalmente la zarzuela", ha defendido Gregorio Marañón, presidente del patronato del Real. "Cuando me lo comunicó Gregorio pensé que sería algo maravilloso, pero empecé a ver que había muchos trabajadores en contra. No estoy al tanto de lo que es. Solo espero que se llegue a un acuerdo donde todos estén contentos y se pueda realizar esta campaña para que mucha más gente conozca la zarzuela", ha añadido Plácido Domingo. Por su parte, el periodista Rubén Amón también se mostró partidario de la fusión de ambas instituciones: "Por viabilidad económica, por independencia política y por la posibilidad de que dos teatros estén en armonía en vez de diferenciados entre sí, creo que es fundamentalmente positiva".