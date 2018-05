Las 600 piezas que Chaves Nogales nunca firmó

María Isabel Cintas es catedrática en lengua castellana y literatura y una de las grandes estudiosas, junto a Abelardo Linares, de la obra de Chaves Nogales. Sin embargo, respecto a la autoría del periodista sevillano de los dos reportajes que Linares publicó en el epílogo de Los secretos de la defensa de Madrid, se muestra reticente. “No puedo opinar sobre los 600 artículos que ha descubierto ahora Abelardo Linares, porque los desconozco, y si resulta que se prueba que lo son seré la primera en felicitarlo”, explica, antes de añadir: “sin embargo, lo que sí tengo claro es que aquellos dos reportajes no son de Chaves Nogales, ya que aquello que no está firmado por un autor no se le puede atribuir”. “Chaves ha superado con creces los límites de lo que se esperaba de él y ha causado un auténtico furor. Creo que, precisamente por eso, tenemos que cuidarlo, para no caer en la banalización”, sentencia.