Muere la actriz Margot Kidder, que interpretó a Lois Lane en ‘Superman’, a los 69 años

La actriz canadiense Margot Kidder, que se hizo famosa por interpretar a la periodista Lois Lane en las películas de Superman junto a Christopher Reeve, ha muerto este domingo en Montana (EE UU) a los 69 años. El caso de Kidder es uno más en la llamada maldición de Superman, que afecta a aquellos que interpretan a los personajes del cómic. La causa de su muerto todavía no ha trascendido. La actriz se puso en la piel de Lane, la novia de Clark Kent, en cuatro películas: Superman (1978), de Richard Donner; Superman II (1980), de Richard Lester y Richard Donner; Superman III (1983), de Richard Lester; y Superman IV: En busca de la paz (1987), de Sideny J. Furie.

Aunque su carrera nunca acabó de despegar, en parte por sus problemas personales, antes de meterse en la piel del icónico personaje, Kidder ya había participado en películas como la comedia Los locos años de Chicago (1969); Tengo una prima en el Bronx (1970), junto a Gene Wilder, y en la piel de dos hermanas siamesas en el drama de culto Hermanas (1972), de Brian de Palma, con el que tuvo una relación sentimental cuando era todavía un director incipiente. Participó, además, en la película de terror Navidades negras (1974), El carnaval de las águilas (1975), con Robert Redford, o en The Gravy Train (1974), escrita por Terrence Malick, pero Lois Lane sería quien marcaría su vida para siempre, para bien y para mal.

En 1996 Kidder sufrió un episodio de amnesia: desapareció cuando se dirigía al aeropuerto y no se supo nada de ella hasta tres días más tarde, cuando la policía la encontró "asustada y paranoica" en el jardín de una casa de Glendale (California). Se había destrozado la ropa y cortado el pelo a navajazos. Los médicos concluyeron que no estaba bajo los efectos de la bebida ni las drogas, pero ella aseguraba que huía de alguien. Tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico. Su desgracia no acaba ahí: en agosto de 2002 sufrió un grave accidente de coche en el que se rompió la pelvis y al que sobrevivió casi milagrosamente. Tras ser Lois Lane, encadenó muchas películas de bajo presupuestos y series, entre las que destacó Cinco hermanos (2006-2011), Se ha escrito un crimen (1984-1996) y Smallville (2001-2011), con la que volvió al universo Superman igual que Christopher Reeve, que tuvo allí su última interpretación.

Uno de los casos más famosos de la llamada maldición de Superman fue el de Bud Collyer, el primer actor en dar vida a Superman. Lo hizo solo con su voz, pues era el actor detrás de los dibujos animados que se realizaron en los años cuarenta y volvió a hacerlo en otra serie sobre el personaje en los sesenta. Tres años más tarde murió por "leves problemas circulatorios". George Reeves incorporó el personaje en la serie de televisión de los años cincuenta. En 1959 le encontraron muerto de un disparo en la cabeza. La causa oficial de la muerte fue suicidio, pero sus huellas no estaban en el arma homicida. Reeves mantenía una relación con la mujer de Eddie Mannix, un alto cargo de la Metro Goldwyn Mayer.

El regreso de Margot Kidder a Superman con 'Smallville'.

Otro de los que hicieron de Superman, Christopher Reeve, vivía tetrapléjico, confinado en una silla de ruedas desde que en 1995 se cayó montando a caballo. A los 52 años murió de un ataque al corazón. Algo parecido pasó con su compañero de reparto Richard Prior, que murió prematuramente víctima de la esclerosis múltiple.