Formigues de Benicàssim: la “semilla” de la futura generación festivalera

Cuando el mítico Welcome to the jungle de Guns N’Roses es el lema que inspira todo en un festival para público familiar como el Formigues de Benicàssim (Castellón), es obvio que no se está ante un festival familiar al uso. El cartel explica el resto. El Formigues huye de tópicos con bandas confirmadas para 2018 como Petit Pop, Fetén Fetén, New Day –de la exDover Amparo Llanos-, Dj Mom o Top of The Class y con géneros que cabalgan entre el indie, el pop, el rock o el folk.

“Queremos ‘contagiar’ la cultura musical a los más pequeños. Somos la semilla de los gordos. Estamos sembrando cultura festivalera”, afirma Ana Rico, la directora del Formigues, que celebrará su sexta edición el 12 y 13 de mayo. Los "gordos" son el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) o el Rototom Sunsplash, que aterrizan cada verano a escasos kilómetros del recinto VillaCamp, en el que emerge el Formigues y que en un futuro próximo sumarán al público menudo que hoy conecta con la música en este festival mini.

Rico forma parte de esa generación festivalera. Más siendo de Benicàssim, “cuna” de este tipo de macroventos donde, sin embargo, faltaba uno exclusivamente para público familiar. Formigues nació precisamente de esa inquietud, sumada a la experiencia en producción musical de Rico y a la perspectiva que le dio el nacimiento de su hijo Joel. En octubre de 2013 más de 4.000 personas arroparon la propuesta, que debe su nombre a las famosas hormigas ideadas por el artista local Capi. Este 2018 el certamen cumple seis años y aspira a sumar 9.000 "hormigas" –en 2017 fueron 7.500- a su diverso hormiguero.

El reto del certamen es “conectar a generaciones con total libertad”, tirando de cartel y de una oferta complementaria de actividades que cubren el abanico de intereses de grandes y pequeños. “Ya lo decimos: es el festival para niños que sus padres no se quieren perder”, sostiene Rico.

Los guiños al público menudo se suceden. A nivel de producción, el Formigues se pone a su altura instalando un “escenario bajito” que recorta distancias con los artistas; diseña repertorios reducidos, de 30 a 40 minutos; cuida los decibelios y hasta activa un área de formigues perdidas para tranquilidad de niños y mayores. Pero el certamen mima también a su público adulto. Una muestra: Formigues Nit, la fórmula para prolongar el tardeo en la primera jornada del festival, a ritmo de New Day y Dj Caries y que repite tras el éxito que tuvo a Guille Milkyway al frente en 2017.

La base de operaciones se levanta sobre un recinto de 14.000 metros cuadrados, el mismo que en julio alojará una de las acampadas del FIB. Un espacio que en esta edición, guiada por el tema Welcome to the Jungle, se transformará en una selva con diecisiete hábitats y más de cincuenta actividades.

Biodiversión, la zona más “loca y más libre” del festival, según señala Rico, pondrá al alcance del público infantil herramientas y talleres para indagar y disfrutar en equipo, desde sesiones de maquillaje tribal y sonidos selváticos a improvisaciones de blues. Los juegos sostenibles de gran formato de Pájaro Jocs y los talleres de Descubrir la Robótica se unen a la quincena de charlas sobre educación, ecología, alimentación, literatura o viajes de Fauna y Foro.

También existe la Zona Cachorros, la más protegida del recinto y dirigida a los bebés, con espacios adaptados a sus necesidades, circuitos sensoriales, charlas, juegos, área de lactancia, cambiadores y una novedad: la zona Wild Parents, con actividades para asesorar a madres y padres y ayudarles a explorar sus emociones.

Las pulsaciones suben de la mano del Circo Formigues. Bajo la pista de la carpa más colorida del festival saldrán a escena la pareja de magos de Magia a Dos, además de sesiones de acroyoga, kundalini dance y talleres de zancos y malabares para potenciar las habilidades circenses. De la mano de la Universitat Jaume I de Castelló, Radio Formigues estará de nuevo en antena a través de la unidad móvil de Vox UJI Ràdio, que además de descubrir a los más pequeños los entresijos de este mítico medio de comunicación, servirá de plataforma para recoger sus crónicas festivaleras y hasta convertirles en reporteros por un día.

El Rocódromo, la Playa Formigues, el Muro Musical, la Biblioteca, Zona de Relax, Área de Food Trucks y Zona Market completan la selva Formigues, que el 12 y 13 de mayo rugirá con fuerza en Benicàssim.