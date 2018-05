‘Vida’, la nueva serie de homosexuales mexicanas en Los Ángeles

Con Vida, así en español, la nueva serie de Starz, la cadena de cable premium que atrae a un público menos mainstream, sigue fiel a su espíritu: la historia de dos hermanas de una familia latinx (el término neutral sin distinción de género para los habitantes de origen latino en Estados Unidos) supone un paso más en las nuevas y crecientes representaciones, aún minoritarias, pero muy alejadas de los estereotipos, de la minoría hispana al otro lado del Río Bravo.

La serie, que se estrenará el próximo 6 de mayo, con seis capítulos de media hora de duración y rodada en spanglish, cuenta la historia de Emma (interpretada por Mishel Prada) y Lyn (Melisa Barrera, que aparece en la tercera temporada de Club de cuervos), dos hermanas de raíces mexicanas que vuelven a su viejo barrio del Este de Los Ángeles después de la muerte de su madre, Vidalia, que las ha dejado en herencia un bar familiar, La Chinita, y un piso encima del local, además de un oscuro secreto, que estalla gracias a la que fue su compañera de piso en sus últimos años. Lo primero que tendrán que hacer es enfrentarse a un ávido especulador inmobiliario. Porque no todos los hipsters son blancos.

Las hermanas, que han crecido separadas y que no pueden ser más distintas, tendrán que enfrentarse al pasado, a sus opciones sexuales y a su propia existencia, que es lo que da título a la serie. "Casi nunca me dijeron que no. Cuando pedí un grupo de escritores totalmente latino me contestaron: 'Hecho'. La mayoría de nuestros jefes de departamento son mujeres, todos nuestros directores son o mujeres de color o latinxs. La manera en la que está construida fue la manera correcta. Cuando tienes un montón de latinx juntos podemos elegir como manejar nuestras historias", ha asegurado a la prensa Tanya Saracho, creadora de la serie que es un cóctel de temas candentes como la identidad, la cultura, el género y la identidad sexual en una comunidad latina.

"Es una serie muy personal, aunque se parece a otras series que hablan de la vuelta a casa y de crecer finalmente", ha dicho el presidente de Starz, Chris Albrecht a la revista Variety, que ha recibido la serie con buenas críticas, así como Hollywood Reporter . "Vida refleja el mundo interconectado de los latinos y los descendientes de americanos de todos los géneros y todos los roles sexuales", ha dicho. Ambas hermanas se enfrentan no solo a todos los tabúes, y eso es lo que le da valor a la serie, sino a la propia gentrificación (o genteficación puesto que en muchos casos se trata de una vuelta de los latinos a los viejos barrios de su niñez), al cambio de su cultura y de su modo de vida y a un Los Ángeles, la ciudad con mayor número de mexicanos viviendo fuera de México, muy distinto al que retratan las pantallas de las plataformas más vistas.